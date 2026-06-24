Un lavado de cara: el Gobierno abandona "el método Adorni" para mejorar su imagen

El Gobierno avanza en un lavado de cara comunicacional para intentar dejar atrás el protagonismo de la corrupción en la gestión. En Casa Rosada reconocieron que el "método Adorni" fracasó. Por eso, fuentes gubernamentales anunciaron a El Destape que "se viene otra impronta" y una "profesionalización" de la comunicación en el Gobierno.

"Nos sirvió durante dos años lo que hicimos pero hace más de seis meses que ya no sirve más", afirmaron a este portal desde Rosada. La altanería, confrontación y soberbia del ex vocero no dio resultados y no supo salir de la crisis principal: el caso Adorni dañó como ninguno a Javier Milei. "No le pudimos encontrar la vuelta. Se hizo muy difícil estos meses. De hecho intentamos contratar más gente en comunicación para que nos den una mano y nadie quería agarrar", destacó una fuente de Balcarce 50 a El Destape.

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Esta semana será la última de Javier Lanari como Secretario de Comunicación. Fue el Nº2 de Adorni y su hombre más fiel. Le tocó lidiar con el escándalo de enriquecimiento ilícito desde el comienzo. Se va respaldado por Javier y Karina Milei, pero se va dolido. Quienes lo vieron en estos últimos días cuentan que "está destruido". Lo vieron llorando, refunfuñando por el fracaso de su gestión y dañado por las denuncias en su contra de la diputada Marcela Pagano, que lo acusó de ser "el bolsero de Adorni".

En su corta gestión, Lanari cerró la sala de prensa de la Casa Rosada por primera vez en la historia por pedido expreso de Adorni, acorralado por el periodismo tras el estallido judicial personal. Luego de la reapertura, quedaron vigentes una serie de restricciones internas contra los periodistas que coartan la libertad de expresión. Será un tema a resolver por la nueva gestión.

Este miércoles, renunció a su banca Adrián Raiver, diputado pampeano que asumirá la función de Vocero tal cual anunció el martes Milei en un acto de la Fundación Faro. Se espera que en dos semanas dé su primera conferencia de prensa.

En ese acto quien estaba en primera fila al lado de Karina Milei era Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación. Asumirá su lugar cuando renuncie a su cargo de prensa que tiene en YPF. Con Fernández, el Gobierno intenta "profesionalizar" la comunicación. Quienes lo conocen lo destacaron por su profesionalismo, su currículum y los años que lleva en la prensa de los políticos.

Como dato extra: ambas áreas, Vocería y Comunicación, quedarán bajo la órbita de Jefatura de Gabinete. Por ahora, de Adorni. Si renuncia, en un futuro el jefe de ambos será otro.

Milei intenta así un lavado de cara, una mejora en su imagen, comunicar los supuestos logros económicos de los meses venideros y entrar con más aire a un 2027 que será a todo o nada.