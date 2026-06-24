Fallo en sistema de detección de líneas interrumpe el juego en las eliminatorias de Wimbledon

Imagen de archivo de un partido entre Anastasia Pavlyuchenkova y Sonny Kartalen en el que falló el sistema electrónico de línea, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, Reino Unido.

​El miércoles se suspendió brevemente el juego en todas las pistas del torneo ‌de clasificación de ‌Wimbledon debido a un problema eléctrico en el sistema automático de detección de líneas.

El británico Dan Evans acababa de perder el primer set de su partido contra el australiano Tristan Schoolkate en una jornada de ​calor abrasador ⁠en Roehampton cuando se produjo el problema.

El ‌juego se reanudó finalmente tras un ⁠retraso cercano a una ⁠hora.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Se produjo un corte temporal de electricidad en parte de nuestras instalaciones de clasificación, lo ⁠que impidió que el sistema electrónico ​de detección de líneas funcionara", explicó ‌un portavoz del All England ‌Club. "Ya se ha restablecido el suministro ⁠eléctrico y se espera que el juego se reanude en breve".

El miércoles se emitió una alerta por calor extremo para algunas ​zonas ‌de Reino Unido, incluida Londres, con temperaturas que se preveía que superaran por mucho los 30 grados grados centígrados por la tarde.

No quedó claro si el ⁠calor provocó los problemas eléctricos en el sistema de detección de líneas, y continúan las investigaciones en las instalaciones, situadas a pocos kilómetros de Wimbledon.

El año pasado se suprimieron por primera vez en la historia del torneo los ‌jueces de línea, en favor del sistema electrónico automatizado. No es la primera vez esta semana que el sistema causa problemas, ya que el juego también se vio afectado el ‌lunes, cuando las señales de audio de "fuera" se silenciaron temporalmente.

El miércoles se aplicó la norma ‌de calor ⁠de Wimbledon, que permite un descanso de 10 minutos entre el segundo ​y el tercer set cuando el índice de estrés térmico alcanza los 30,1°C.

Con información de Reuters