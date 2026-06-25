Alerta amarilla por temperaturas frías: una por una, las 13 provincias afectadas

Una masa de aire polar que avanza sobre gran parte del país mantiene en alerta a varias provincias del territorio nacional. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío extremo afectará a distintas regiones argentinas en el final de la primera mitad del año. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin embargo, se esperan jornadas estables, sin lluvias y con temperaturas propias de la temporada invernal.

Según la entidad, las alertas por frío se extienden a un total de 13 jurisdicciones. Las condiciones pueden representar riesgos para grupos vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Allí, el invierno comenzó con fuerza y las bajas temperaturas ya se hacen sentir.

La mencionada masa de aire frío provocó un marcado descenso térmico en distintas regiones, donde llegaron a registrarse heladas, graduaciones bajo cero y sensaciones térmicas aún más bajas por acción del viento. Las condiciones frías persistirán durante los próximos días, especialmente en provincias del centro, oeste y sur argentino, donde el aire polar continúa dominando.

Las provincias bajo alerta y las recomendaciones ante el frío extremo

Las alertas por temperaturas extremas frías alcanzan a 13 provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy. Aunque los niveles de riesgo varían según cada zona, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran los valores más bajos.

Entre las principales medidas preventivas están: evitar la exposición prolongada al aire libre, utilizar ropa adecuada para conservar el calor corporal, mantener una buena hidratación y prestar especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

El fenómeno también genera complicaciones en sectores productivos y rurales, donde las heladas pueden afectar cultivos y actividades vinculadas al campo. En la zona cordillerana, comprendida por el noroeste de Chubut, oeste de Río Negro y suroeste de Neuquén, el alerta abarca también por nevadas.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

A diferencia del resto del país, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se presentará un panorama más estable. El SMN prevé varios días sin precipitaciones significativas y con temperaturas acordes a la época del año.

Las mínimas oscilarán entre los 5 y los 8 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 13 y los 17 grados. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y algo nublado, con vientos moderados del sector oeste y sudoeste. Para el fin de semana se espera un leve ascenso térmico, aunque el ambiente continuará siendo típicamente invernal.

Advierten que el frío seguirá siendo protagonista en gran parte del país y desde la entidad recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las alertas.