Se acerca una fuerte ciclogénesis con lluvias, vientos fuertes y una posterior ola polar en Buenos Aires

El miércoles también habrá un escenario muy similar en Buenos Aires, con un ambiente muy frío en la mañana e inestabilidad desde la noche.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un período de bajas temperaturas producto de un viento sudoeste que impulsa el continuo ingreso de aire frío en la región central de la Argentina.

En este contexto, hay un probable retorno de lluvias a la región el próximo fin de semana a través de una ciclogénesis y una posterior nueva irrupción de aire frío polar para la semana siguiente. El descenso de temperaturas continuó este martes con una mínima de cinco grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sin embargo, el conurbano presentó térmicas aún más bajas con dos grados, como sucedió en Ezeiza, y vientos moderados del sudoeste.

La jornada siguió con un cielo algo a parcialmente nublado y vientos moderados del sudoeste rotando al oeste, tomándose algo ventosos con ráfagas menores a 40 kilómetros durante la tarde. El miércoles también habrá un escenario muy similar en Buenos Aires, con un ambiente muy frío en la mañana e inestabilidad desde la noche. En Ciudad se prevé una mínima de tres grados, marcando el día más frío de la semana, y hacia la noche habrá una probabilidad muy baja de chaparrones dispersos por efecto del ingreso de aire frío.

Las condiciones del tiempo para el fin de semana

Recién hacia el jueves comenzará a configurarse un tramo más estable de cara al fin de semana. La madrugada tendrá cierta inestabilidad, pero con el correr de las horas el cielo pasará a estar algo o parcialmente nublado con una máxima de 14 grados.

El viernes y sábado habría mayor presencia de sol sobre Buenos Aires, aunque también una nubosidad parcial, con vientos que rotarán progresivamente del sur al este, acompañado de un suave aumento de temperaturas.

La llegada de la ciclogénesis

Según el sitio Meteored, los principales modelos internacionales de pronóstico comienzan a configurar el escenario para una nueva ciclogénesis afectando a la Argentina a partir del domingo, con la formación, profundización y desplazamiento de un centro de bajas presiones en superficie desde el Litoral hacia la zona del estuario del Río de la Plata y República Oriental del Uruguay.

Para el AMBA se prevé un domingo cubierto con tiempo desmejorando y tornándose más ventoso desde la mañana. También se esperan lluvias de leve a moderada intensidad comenzando al mediodía y dejando un cierre de fin de semana que podría acumular más de 15 mm, de acuerdo a varios escenarios analizados.

La situación se verá acompañada de ráfagas que incrementarán los valores de 40 a 50 kilómetros por hora, que seguramente dejarán su impacto en el aumento del nivel del Río de la Plata. Las lluvias podrían seguir de manera aislada durante el próximo lunes con viento del sur que perderá intensidad conforme la zona de baja presión se aleje de Buenos Aires.