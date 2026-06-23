Alerta amarilla por temperaturas extremas: las 14 provincias afectadas y el día más frío en AMBA

El invierno comenzó con toda su fuerza y no da tregua. Este martes, el pronóstico del tiempo lo dejó muy en claro: un gran porcentaje del país amaneció bajo temperaturas muy bajas y con una sensación térmica aún más extrema basada en las ráfagas de viento que hubo en la madrugada. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior bonaerense y otras doce provincias, las mínimas estuvieron por debajo de los 5°C. La máxima prevista apenas alcanzará los 12 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la jornada se presentará fría hasta media mañana, con valores térmicos cercanos a los 4°C. Aunque algunos momentos de sol cerca del mediodía podrían aportar un alivio, el viento seguirá siendo un factor determinante para mantener el ambiente helado. La sensación de frió se profundizó en la madrugada con las ráfagas soplando a 50 kilómetros por hora.

Semana de temperaturas bajas

Según el SMN, las condiciones invernales persistirán en los próximos días. El miércoles se espera una máxima de apenas 11°C y una mínima de 5°C. Hacia el jueves y el viernes habrá una leve recuperación de la temperatura, con máximas de 13°C, aunque las mínimas continuarán siendo bajas, entre los 6 y los 8 grados.

El cambio más significativo llegará recién el fin de semana. Para el sábado se prevé una máxima de 16°C, el valor más alto de la semana, aunque las primeras horas del día seguirán siendo frías. El cielo alternará entre nublado y parcialmente despejado, y las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas en todo el período.

A nivel nacional, las precipitaciones quedarán restringidas a sectores muy puntuales de la cordillera y del extremo sur del país. En el resto del territorio, los acumulados previstos son mínimos o nulos.

Alertas por frío extremo

La presencia de una masa de aire polar sobre gran parte del territorio nacional requirió la emisión de alertas amarillas por temperaturas extremas en 14 provincias. Alcanza al sur de Jujuy y a la totalidad de Salta, Formosa y Tucumán, además de sectores de Chaco, Misiones, Córdoba, San Luis, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Neuquén.

Este nivel de alerta implica riesgos para los grupos vulnerables, especialmente los niños, los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas. Los especialistas advierten que la combinación de aire polar, cielos despejados y poco viento favorecerá heladas generalizadas, incluso en provincias que no suelen experimentar episodios tan intensos.

Además, el SMN prevé el regreso de bancos de neblina en sectores del norte argentino, principalmente en Jujuy, Salta y Tucumán. En paralelo, rige una alerta por nevadas en zonas de Santa Cruz, donde se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros en áreas cordilleranas. También continúan vigentes advertencias por fuertes vientos y viento Zonda en sectores del norte del país.