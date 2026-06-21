Se aproxima un anticiclón térmico que amenaza con bajas temperaturas

El domingo comenzó con una postal invernal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y con un cielo que se mantiene cubierto con una nubosidad del 99%. Pese a esto, las condiciones son estables y no hay probabilidad de precipitaciones, lo que da un respiro a quienes planearon su jornada al aire libre.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por una nueva irrupción de aire polar. Según los últimos modelos meteorológicos muestran al posible avance de un anticiclón térmico que podría generar una intensa ola de frío sobre amplias regiones del país los próximos días.

El fenómeno comenzaría a sentirse a partir del lunes 22 y se extendería sobre gran parte del país, alcanzando incluso sectores del sur de Brasil. De acuerdo a los mapas de circulación atmosférica, una masa de aire frío se desplaza desde latitudes australes hacia el centro y norte del país, lo que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas.

Pronóstico del tiempo: ¿cómo seguirá el clima?

El lunes y martes el cielo se presentará mayormente despejado, sin presencia de lluvias y con un viento leve del sur y sureste. El organismo estatal aclaró que las condiciones meteorológicas actuales responden al avance de un frente frío sobre el centro del país, lo que genera inestabilidad y una baja de las temperaturas en la región del AMBA.

Las mañanas podrán presentar sensaciones térmicas por debajo de los 0 grados en numerosas localidades, mientras que las máximas tendrían dificultades para superar los 13 o 14 grados, incluso con presencia de sol.

El miércoles será la jornada más fría de la semana desde el punto de vista térmico. Ese día se esperan las temperaturas mínimas más bajas, con heladas de moderada a fuerte intensidad sobre la región pampeana, Cuyo, el Litoral y gran parte del norte argentino.

Según el sitio especializado Meteored, el ingreso del nuevo pulso de aire polar reforzará las condiciones ya frías que predominan desde los últimos días, consolidando un ambiente muy estable y con escasa nubosidad. Estas condiciones favorecerán un fuerte enfriamiento durante las noches y primeras horas de la mañana.

¿Qué es un anticiclón térmico?

Un anticiclón térmico consiste en un sistema de altas presiones que se forma cuando una masa de aire muy frío se instala sobre una región. Como el aire frío es más denso y pesado, tiende a permanecer cerca de la superficie, y provoca condiciones de gran estabilidad atmosférica.

Este tipo de configuración puede favorecer cielos despejados, escasa nubosidad y una importante pérdida de calor durante las noches y madrugadas, lo que incrementa el riesgo de heladas y temperaturas extremas.