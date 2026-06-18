El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó este jueves una jornada marcada por leves lluvias y descenso de temperatura. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hacia el fin de semana se espera una mejora de las condiciones climáticas.

Este jueves arrancó con un cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 10 y 13 grados, y una probabilidad de precipitaciones que se dieron esta tarde y que hacia la noche se verán acompañadas de vientos del sector sur y ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros.

Para el viernes se anticipa un descenso térmico con mínimas en torno a los cuatro grados para el AMBA y máximas de 14. Además, durante la madrugada podrían haber algunas precipitaciones aisladas y para el resto del día se espera un cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

¿Qué pasará el fin de semana?

Según el pronóstico extendido para el AMBA, habrá un fin de semana con condiciones más estables. Para el sábado y el domingo se esperan jornadas frescas, con mínimas de seis y máximas de 15. Hasta el momento no se prevén precipitaciones.

El viento soplará desde el sector sur y sureste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Para la próxima semana, el SMN anticipó la continuidad de las bajas temperaturas, con mínimas de seis y máximas que no superarán los 15. El lunes y martes el cielo se presentará mayormente despejado, sin presencia de lluvias y con un viento leve del sur y sureste.

El organismo estatal aclaró que las condiciones meteorológicas actuales responden al avance de un frente frío sobre el centro del país, lo que genera inestabilidad y una baja de las temperaturas en la región del AMBA.

Las alertas que rigen

En la alerta rige una alerta amarilla que afecta a la zona cordillerana comprendida por las provincias de La Rioja y Catamarca. Ante este panorama, los organismos oficiales recomiendan: