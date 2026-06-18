Llega la lluvia a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 18 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este jueves llegarán las tormentas: el día comenzará nublado por la mañana y en la tarde comenzarán las lluvias aisladas que se mantendrán hasta la noche. Al tiempo que la temperatura se ubicará entre una mínima de 10°C y una máxima de 13°C.

Pronóstico extendido para los próximos días de la semana, según el SMN

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con bajas temperaturas durante los próximos días. Durante el fin de semana y con el comienzo oficial del invierno, vendrá una ola polar:

Viernes 19: el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.

el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura se encontrará entre Sábado 20: habrá nubosidad parcial y la temperatura seguirá bajando, al comenzar en una mínima de 6°C y solo alcanzar una máxima de 15°C.

habrá nubosidad parcial y la temperatura seguirá bajando, al y solo alcanzar una máxima de 15°C. Domingo 21: el cielo se encontrará mayormente nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 7°C y una máxima de 15°C.

La temperatura continuará con una tedencia a la baja durante el fin de semana

Cómo será el invierno 2026 en Argentina, según el SMN

El SMN anticipó que durante el invierno 2026 habrá, en diferentes regiones del país, temperaturas más altas de lo habitual para la época invernal y también mayores precipitaciones que las habituales.

En un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto, el organismo adelantó que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual, con probabilidades que podrían superar el 50%. La excepción se establece e Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, ya que en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De todas formas, el invierno no comienza hasta mediados de junio. Desde el punto de vista astronómico, la fecha exacta llegará recién en 10 días con el solsticio de invierno: el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En Argentina, ese instante llega el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.