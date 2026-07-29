Celebra la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente: el pueblo a menos de tres horas de CABA al que deberías ir

Para cerrar las vacaciones de invierno, el pueblo bonaerense Tapalqué volverá a realizar una de sus celebraciones tradicionales: la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente. Se trata de un evento que reúne lo mejor de la gastronomía, ferias artesanales y diferentes actividades para toda la familia.

Así será la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente en Tapalqué

La fiesta se realizará el 1 y 2 de agosto en la Plaza Principal desde las 12 hs. El evento contará con gastronomía tradicional, espectáculos musicales y diferentes actividades culturales en vivo. Además, habrá una feria de artesanos y emprendedores locales.

La iniciativa, que originalmente iba a ser en julio pero fue reprogramada, invita a disfrutar de los mejores pastelitos artesanales y chocolate caliente con una agenda, no solo para los vecinos, sino también para los turistas y visitantes que se acerquen a vivir una escapada distinta en el pueblo bonarense.

¿Qué otras cosas se pueden hacer en Tapalqué?

Ubicado a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tapalqué se presenta como una excelente alternativa para una escapada de invierno porque, más allá de la fiesta gastronómica, cuenta con varias opciones turísticas:

Conocer el Complejo Termal Tapalqué: se trata de un espacio con piletas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar de la temporada.

el se trata de un espacio con piletas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar de la temporada. Visitar el balneario municipal: se encuentra a las veras del arroyo Tapalqué y cuenta con senderos para caminar o andar en bicicleta, plazas, circuitos patrimoniales.

se encuentra a las veras del arroyo Tapalqué y cuenta con senderos Descubrir el patrimonio local y recorrer sus paisajes naturales.

y recorrer sus paisajes naturales. Discubrir la oferta gastronómica.

A dónde se encuentra Talpalqué: cómo llegar desde la ciudad de Buenos Aires

Ubicado a 270 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Talpaqué es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un destino fácil de llegar, pero puede llevar al menos tres horas y media:

En auto

El trayecto demanda entre 3 horas o 3 horas y media de viaje:

Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza y continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas hasta llegar a Cañuelas.

y continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas hasta llegar a Cañuelas. Desde Cañuelas, continuar por la Ruta Nacional 205 pasando por Lobos y Roque Pérez hasta llegar a la rotonda de entrada a Saladillo.

hasta llegar a la rotonda de entrada a Saladillo. Acceso a Tapalqué: En la rotonda de Saladillo, tomar la Ruta Provincial 51 en dirección al sur, la cual conduce directamente al acceso de la localidad.

En ómnibus de larga distancia

Hay servicios que conectan la ciudad de Buenos Aires con Tapalqué, por ejemplo, principal operadora directa es Nueva Chevallier, saliendo desde la Terminal de Ómnibus de Retiro o desde la Terminal de Liniers. Al tener paradas el viaje dura alrededor de cinco horas.