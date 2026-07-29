La Momia 4 hará el cambio que los fanáticos pedían hace años: la decisión que traerá de vuelta a Brendan Fraser y Rachel Weisz

La Momia 4 ignorará por completo La Momia 3.

La Momia 4 ya está en preproducción y en las últimas horas salió a la luz una decisión artístico narrativa que alegró a los fanáticos de la saga, que esperan impacientes la nueva entrega del clásico de aventuras. La información que cambia el rumbo de la historia y le dará una tonalidad más oscura a la película que vuelve a contar con Brendan Fraser y Rachel Weisz.

La nueva película de La Momia funcionará como una secuela directa de The Mummy Returns (2001) e ignorará por completo la tercera entrega, La tumba del emperador dragón (2008), en la que Rachel Weisz no participó y fue reemplazada por María Bello. La tercera entrega fue un fracaso rotundo y supuso un encajonamiento de la saga de terror y aventuras que consolidó a Brendan Fraser como un ícono en Hollywood.

El proyecto estará dirigido por el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas agrupados bajo la denominación artística de Radio Silence, quienes continúan su colaboración con Universal tras su trabajo en la película de vampiros Abigail. El guión corre a cargo de David Coggeshall, autor de los libretos de cintas como La huérfana: Primer asesinato, Exorcismo en Georgia o la comedia Plan en familia.

La película original de La Momia combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición en el desierto del Sáhara en 1925. Con el irreverente aventurero Rick O'Connell (Fraser) y la bibliotecaria-egiptóloga Evelyn (Weisz) al frente, un encontronazo con una tumba ancestral liberaba a la vengativa reencarnación de un sacerdote egipcio. En total, las entregas de la saga La Momia, junto al spin-off protagonizado por Dwayne Johnson como El Rey Escorpión, recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.

Quiénes vuelven y quiénes se suman al reparto

Brendan Fraser, Rachel Weisz y John Hannah fueron confirmados para regresar a La Momia 4, que adelantó su fecha de estreno al 15 de octubre de 2027, y se espera que Oded Fehr también esté involucrado en la película. Entre las incorporaciones figura Michael Johnston, quien viene de recoger excelentes críticas por su trabajo en el fenómeno de terror Obsession, según informó The InSneider.