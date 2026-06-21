Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 21 de junio

En plena madrugada del domingo, el termómetro en Capital Federal marca 9 grados con una sensación térmica de 8°C, apenas más baja debido al viento leve que sopla desde el sudeste a 11 km/h, con ráfagas que alcanzan los 23 km/h.

El cielo se presenta parcialmente nublado (58% de nubosidad) y la humedad es del 75%, con un punto de rocío en 5°C. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y, según el Servicio Meteorológico Nacional, no hay probabilidad de lluvia (0% – 0 mm acumulado).

La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, sin niebla ni neblina. La cota de nieve se ubica en los 2200 metros, un dato que solo interesa a la alta montaña. El domingo arranca fresco pero estable: seguí el minuto a minuto en este live.