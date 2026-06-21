Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 21 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Madrugada de domingo en Buenos Aires: 9° y parcialmente nublado, el clima minuto a minuto
En plena madrugada del domingo, el termómetro en Capital Federal marca 9 grados con una sensación térmica de 8°C, apenas más baja debido al viento leve que sopla desde el sudeste a 11 km/h, con ráfagas que alcanzan los 23 km/h.
El cielo se presenta parcialmente nublado (58% de nubosidad) y la humedad es del 75%, con un punto de rocío en 5°C. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y, según el Servicio Meteorológico Nacional, no hay probabilidad de lluvia (0% – 0 mm acumulado).
La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, sin niebla ni neblina. La cota de nieve se ubica en los 2200 metros, un dato que solo interesa a la alta montaña. El domingo arranca fresco pero estable: seguí el minuto a minuto en este live.
Europa se sofoca bajo ola de calor; Francia celebra reuniones de emergencia
Una mujer se moja la cara con agua en la Fuente de Neptuno durante un día caluroso en Bolonia, Italia.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 20 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
"Fête de la Musique" de París se celebrará el domingo pese a ola de calor, dice ministro
FOTO DE ARCHIVO: El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, abandona el Palacio del Elíseo en París
Abundantes reservas mundiales podrían mitigar el impacto de El Niño en suministro de alimentos
FOTO DE ARCHIVO: Una cosechadora trabaja en un campo de trigo en el condado de Qian, en Xianyang, provincia de Shaanxi
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 19 de junio
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20:51 | 18/06/2026
Alerta por la llegada de un frente frío, pero el tiempo mejora el fin de semana
Tras las lluvias de este jueves, el viernes arrancará con mínimas de cuatro grados y se esperan condiciones favorables para el fin de semana.
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Ola de calor azota Francia
04:00 | 18/06/2026
Llega la lluvia a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este jueves
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 18 de junio. ¿Cuándo empieza a llover?
La temperatura continuará con una tedencia a la baja durante el fin de semana
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio
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21:09 | 17/06/2026
Estados Unidos enciende las alertas por inundaciones y diluvios´por un ciclón
El ciclón Arthur avanza sobre la costa estadounidense. Se prevén inundaciones y lluvias que podrían cortar "la vida" a los turistas y la población local.
La tormenta tropical Arthur se forma cerca de la costa de Texas, según CNH de EEUU
12:34 | 17/06/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio
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04:00 | 17/06/2026
Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 17 de junio.
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17:15 | 16/06/2026
Llega la ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias intensas esta semana
Un sistema de baja presión cambiará el pronóstico del tiempo en los próximos días. El clima se sentirá más húmedo, dando lugar a lluvias y tormentas.