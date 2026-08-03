Una región del país se verá afectada por un nuevo frente de baja presión que traerá lluvias y un fuerte cambio en las temperaturas hasta mediados de esta semana. El sistema se ubicará frente a la costa de Santa Cruz y permitirá el ingreso de aire húmedo desde el océano Atlántico.

Las condiciones más severas se esperan en el oeste de la provincia, donde las temperaturas descenderán hasta -10 grados y persistirán las nevadas, mientras que sobre la Costa Atlántica predominarán las lluvias y valores térmicos algo más elevados.

En las zonas más elevadas del sur se esperan nevadas, al igual que en Tierra del Fuego. Asimismo, un frente frío dará lugar a precipitaciones débiles y aisladas en Río Negro y Neuquén durante la mañana de este lunes. Con el paso de los días, las condiciones meteorológicas mejorarán en Río Negro y en el este de Chubut, ya que el cielo comenzará a despejarse. También seguirán las precipitaciones y las bajas temperaturas en Santa Cruz.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la semana?

Para el martes en la Ciudad de Buenos Aires se espera una cierta estabilidad, pero con un ambiente fresco. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 12 grados con un cielo parcialmente nublado. Hacia el cierre de la jornada se espera la presencia de neblina durante la madrugada y la noche.

El miércoles, según el pronóstico, se prevé una mínima de 12 y una máxima de 16 grados. La mañana iniciará con neblinas y luego el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto del día. Hasta el momento, no se registra probabilidad de precipitaciones y el viento aumentará su intensidad hacia la tarde y la noche, ubicándose entre 13 y 22 kilómetros.

Hacia el jueves, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 16 grados. La mañana será parcialmente nublada, pero hacia la tarde y la noche habrá un incremento de la nubosidad y volverá la posibilidad de lluvias o chaparrones. En cuanto al viento, será leve durante la mañana y moderado en la segunda mitad del día.

El último día de la semana volverá a registrar un descenso de la temperatura, con una mínima de 7 y una máxima de 15 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvias, pero habrá viento que soplará entre 7 y 12 kilómetros por hora por la mañana e incrementará hasta los 13 a 22 kilómetros por la tarde-noche.

¿Vuelve la lluvia al AMBA?

Mientras el sur atraviesa un periodo de temperaturas bajas, el frente frío llegó bastante debilitado al AMBA durante el lunes. Para el martes, el pronóstico es aún más incierto dado que los principales modelos meteorológicos internacionales mostraron diferencias importantes en la evolución de los sistemas de tiempo.

Según el sitio especializado Meteored, el jueves podría darse el ingreso de un nuevo frente frío. La probabilidad de lluvias y tormentas en el AMBA es inferior al 30%, según el modelo ECMWF. De todas maneras, el modelo GFS muestra un escenario más inestable, por lo que es necesario seguir de cerca las actualizaciones a medida que se acerque el día.