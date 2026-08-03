Rumania dinamita rocas para desviar agua del Danubio hacia un reactor; Hungría obtiene un respiro

La armada rumana intenta desviar el Danubio con explosiones controladas.

​Rumania dinamitó el lunes un afloramiento rocoso para ayudar a redirigir el agua de refrigeración vital ‌del Danubio, afectado por ‌la sequía, hacia su último reactor nuclear en funcionamiento, mientras que la vecina Hungría dijo que podría ser capaz de obtener dos días más de energía de su única central atómica.

La explosión controlada provocada por la Marina rumana lanzó una ​columna de agua ⁠al aire, una medida extraordinaria que subraya la ‌magnitud de la crisis en Europa, ⁠donde el calor y la ⁠sequía han reducido los niveles de los ríos y causan preocupación sobre el suministro de agua, el ⁠transporte fluvial y la generación de energía.

Con ​ambos reactores funcionando a capacidad reducida, ‌Hungría y Rumania dependen cada ‌vez más de costosas importaciones de energía, mientras la ⁠ola de calor aumenta la demanda de electricidad. Ambos países utilizan agua del Danubio como refrigerante.

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Las autoridades húngaras, que anteriormente habían dicho que ​podrían tener ‌que cerrar su central nuclear de Paks ya el domingo, afirmaron que podría operar a su capacidad reducida actual hasta el lunes o el martes, lo que ofrece ⁠un pequeño respiro para el suministro eléctrico.

La central de Paks, de 2 gigavatios, que suele generar la mitad de la electricidad del país, funcionaba el lunes a poco más del 10% de su capacidad después de que el Danubio alcanzara un mínimo histórico.

"Hoy, y ‌quizás mañana, la última turbina que produce 240 megavatios puede seguir funcionando", dijo el primer ministro húngaro, Peter Magyar. "Esta es una muy buena noticia, ya que se puede evitar el cierre total de la planta ‌en uno de los días de mayor consumo".

Más adelante, la empresa estatal rumana de energía nuclear Nuclearelectrica, que ‌suele generar ⁠una quinta parte de las necesidades eléctricas del país, tuvo que cerrar uno ​de sus dos reactores a principios de la semana pasada.

Con información de Reuters