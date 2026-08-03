Paro de ATE: alto acatamiento de estatales que marchan a Economía

El paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que comenzó a las 00 horas ya registra un alto nivel de acatamiento en todo el país en la previa a la movilización que realizará al Ministerio de Economía a partir de las 10 hs. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.

“El shutdown, el apagón en el Estado lo vamos a provocar los trabajadores si el Gobierno continúa sin responder a nuestras justas demandas. La alta adhesión a la medida muestra que el enojo crece en todos los sectores y que la conflictividad va a seguir en ascenso”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. La concentración será en Av. de Mayo y Santiago del Estero a partir de las 10.

En referencia a las negociaciones salariales, señaló: “La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario”. “El nivel de endeudamiento de los hogares estatales es dramático. Además, se han superado las instancias formales como los bancos, fundaciones y billeteras virtuales. Los estatales también empezaron a tomar créditos con los prestamistas barriales y eso es muy peligroso”, agregó el dirigente estatal.

Además, apuntó: “El Banco Nación debiera estar para definir un programa de desendeudamiento de toda las familias y no al servicio de los funcionarios de La Libertad Avanza solo para otorgarles créditos multimillonarios para que ellos se compren sus viviendas de lujo”.

“La falta de inversión en hospitales, escuelas y en diversas áreas públicas es absoluta y en este momento pone en riesgo la prestación de servicios esenciales”, detalló Rodolfo Aguiar. “Nos mintieron, no vinieron a destruir el Estado. Hoy el Estado está más presente que nunca, pero no para la gente, solo está presente para los empresarios”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Por estas horas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores, informaron desde ATE.

Además se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

Uno de los principales motivos que reaviva la conflictividad en el Sector Público es la pérdida del poder adquisitivo a partir de las paritarias firmadas a la baja. En lo que va del 2026, los incrementos llegaron a 12,9% en la Administración Pública Nacional hasta el mes de junio, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue de 16,9%.

Además, en lo que va de la gestión de Javier Milei, los servicios ya aumentaron un 919%, mientras que el poder adquisitivo en el Sector Público cayó un 45% en ese mismo periodo. En esta línea, el sindicato alertó nuevamente sobre el intento de cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos, y despidos en el Estado Nacional, poniendo en riesgo la normal prestación de servicios para la sociedad.