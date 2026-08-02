Brasil: Lula lanzó su candidatura para un cuarto mandato

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, en las que buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor. Lula se presenta como defensor de la "soberanía" de Brasil frente al Estados Unidos de Donald Trump. En el discurso de lanzamiento, Lula pidió que los cimientos de la sociedad estén en el "respeto".

"Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; (Geraldo) Alckmin, vice", dijo el presidente del PT, Edinho Silva, en una entrevista previa a la ceremonia de proclamación, celebrada en el centro de convenciones Expo Center Norte, en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, ante unos tres mil seguidores.

"Hoy estoy aquí porque las políticas de Lula cambiaron mi vida y la de mi familia, gracias a él hoy tenemos casa propia después de ocho generaciones despojadas", dijo a la AFP una de las seguidoras presentes, Cristiane Rosa Julho, una asistente social de 51 años, vestida con el color rojo característico del PT.

La convención partidaria abrió con la proyección de videos del presidente en actividades sociales y discursos de cuatro mujeres reivindicando a Lula, ante un público que alzaba banderas del PT y carteles con inscripciones como y "Quiero a Lula presidente" y "Brasil no se entrega". El evento, que comenzó puntual a las 10:00 hora local (13:00 GMT), sella la reedición de la alianza con Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia, ante cientos de militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista, el movimiento Juntos por Brasil, conformado por el PT y otros seis partidos, entre los que se incluyen el Partido Socialista de Brasil, el partido Verde o el Comunista. A los 80 años, Lula encara la que será su séptima carrera a la Jefatura de Estado tras haber gobernado entre 2003 y 2010, y regresar al poder en 2023.

Igual que con treinta años

"Tengo la misma energía de cuando tenía 30 años", reiteró el veterano líder sindical en los últimos meses para disipar cualquier duda sobre su estado de salud y proyectar vitalidad de cara a la contienda. La campaña se abre bajo la sombra de Trump, aliado de los Bolsonaro y quien apoyó a varios candidatos victoriosos en América Latina. "En Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no lo llaman", avisó Lula la semana pasada.

Lula llega a la carrera electoral defendiendo los avances de su gestión en la caída del desempleo y la reducción de la pobreza, aunque enmarcado en un contexto de desaceleración económica, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en torno al 2 % para este año electoral, tras el 3,4 % de 2024 y el 2,3 % de 2025.

La presión inflacionista, con un tipo de interés al 14,5%, un déficit nominal en las cuentas públicas cercano al 10 % del PIB y una deuda pública que ha superado la barrera del 80%, serán puntos que la oposición tratará de explotar durante la campaña, junto a la lucha contra el crimen organizado que en los últimos años se ha expandido en Brasil y el resto de país de la región.

Además, esta semana, un juez de la Corte Suprema autorizó la apertura de dos investigaciones por tráfico de influencias contra su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como 'Lulinha'.

Por delante de Bolsonaro en las encuestas

Los comicios de octubre se perfilan como un nuevo mano a mano entre el progresismo que abandera el actual jefe de Estado y la extrema derecha que encarna el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado, condenado a 27 años de cárcel y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, fue oficializado la semana pasada como el heredero político del espacio conservador. De acuerdo con las últimas proyecciones, el gobernante parte con cierta ventaja. La más reciente encuesta de la firma Datafolha sitúa a Lula con un 48% de la intención de voto frente al 43% que obtendría Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.

Con información de la Agencia Deutsche Welle