China lleva a cabo patrullas navales y aéreas en torno a banco de arena en Mar de China Meridional

FOTO DE ARCHIVO: La bandera china se puede ver en esta ilustración

Por Che Pan y Ryan ​Woo

PEKÍN, 1 ago (Reuters) - El Ejército chino y la Guardia Costera de China llevaron a cabo maniobras conjuntas ‌de combate aéreo y ‌naval en torno al disputado banco de Scarborough, en el mar de China Meridional, informaron medios de comunicación estatales chinos.

Estos son algunos detalles clave:

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• Las maniobras se llevaron a cabo en el espacio aéreo y las aguas que rodean el banco de arena, al que China ​denomina Huangyan Dao.

• ⁠El Ejército chino describió las maniobras como una respuesta ‌necesaria a las acciones de "ciertos países" que, ⁠afirmó, estaban socavando la paz y ⁠la estabilidad regionales. El banco de Scarborough también es reclamado por Filipinas, donde se conoce como Bajo de Masinloc.

• El ⁠Ejército chino afirmó que "las denominadas líneas de base ​del mar territorial de Huangyan Dao designadas ‌por la parte filipina son ‌ilegales e inválidas".

• La embajada de Filipinas en Pekín ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las maniobras militares chinas en torno al banco de arena.

• El Ejército chino afirmó que las maniobras ​tenían por ‌objeto poner a prueba y mejorar la preparación para el combate de las fuerzas chinas con el fin de defender la soberanía territorial nacional y los derechos marítimos.

• China publicó el sábado ⁠una nueva política para la gestión de la "Reserva Natural Nacional de la Isla de Huangyan" —creada en septiembre de 2025— y afirmó que se prohibirían la pesca no autorizada, la minería, la extracción de corales o almejas gigantes y otras actividades perjudiciales, según la agencia de noticias Xinhua.

• Xinhua informó de que ‌quienes incumplan la prohibición deberán responder ante la justicia.

• La Guardia Costera china establecerá patrullas periódicas en torno a la reserva para hacer frente a cualquier actividad ilegal, según Xinhua.

• La Guardia Costera de China llevó a cabo el ‌sábado un simulacro de protección de derechos y aplicación de la ley cerca del banco de arena, según la cadena estatal ‌china CCTV.

• La ⁠Guardia Costera de China afirmó que reforzará las medidas de aplicación de la ley y ​de control en las aguas cercanas al banco de arena, según la CCTV.

Con información de Reuters