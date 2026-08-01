China lleva a cabo patrullas navales y aéreas en torno a banco de arena en Mar de China Meridional

Por Che Pan y Ryan Woo
PEKÍN, 1 ago (Reuters) - El Ejército chino y la Guardia Costera de China llevaron a cabo maniobras conjuntas de combate aéreo y naval en torno al disputado banco de Scarborough, en el mar de China Meridional, informaron medios de comunicación estatales chinos.
Estos son algunos detalles clave:
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• Las maniobras se llevaron a cabo en el espacio aéreo y las aguas que rodean el banco de arena, al que China denomina Huangyan Dao.
• El Ejército chino describió las maniobras como una respuesta necesaria a las acciones de "ciertos países" que, afirmó, estaban socavando la paz y la estabilidad regionales. El banco de Scarborough también es reclamado por Filipinas, donde se conoce como Bajo de Masinloc.
• El Ejército chino afirmó que "las denominadas líneas de base del mar territorial de Huangyan Dao designadas por la parte filipina son ilegales e inválidas".
• La embajada de Filipinas en Pekín no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las maniobras militares chinas en torno al banco de arena.
• El Ejército chino afirmó que las maniobras tenían por objeto poner a prueba y mejorar la preparación para el combate de las fuerzas chinas con el fin de defender la soberanía territorial nacional y los derechos marítimos.
• China publicó el sábado una nueva política para la gestión de la "Reserva Natural Nacional de la Isla de Huangyan" —creada en septiembre de 2025— y afirmó que se prohibirían la pesca no autorizada, la minería, la extracción de corales o almejas gigantes y otras actividades perjudiciales, según la agencia de noticias Xinhua.
• Xinhua informó de que quienes incumplan la prohibición deberán responder ante la justicia.
• La Guardia Costera china establecerá patrullas periódicas en torno a la reserva para hacer frente a cualquier actividad ilegal, según Xinhua.
• La Guardia Costera de China llevó a cabo el sábado un simulacro de protección de derechos y aplicación de la ley cerca del banco de arena, según la cadena estatal china CCTV.
• La Guardia Costera de China afirmó que reforzará las medidas de aplicación de la ley y de control en las aguas cercanas al banco de arena, según la CCTV.
Con información de Reuters