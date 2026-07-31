La función clave de Spotify para salir a correr: cómo activar el modo que adapta la música a tus pasos

Los corredores pueden crear entrenamientos personalizados con música adaptada al tempo elegido.

Spotify presentó una nueva función pensada para quienes salen a correr y buscan que la música acompañe cada etapa del entrenamiento. Se trata de Running Mode, un modo que ajusta las canciones según el ritmo de la carrera, las preferencias musicales del usuario y las distintas fases de la actividad física. Por el momento, la herramienta comenzó a desplegarse para los suscriptores de Spotify Premium que utilizan la aplicación en iPhone.

La novedad forma parte de la estrategia de la plataforma para ampliar las funciones de su espacio Fitness Hub, donde ahora los corredores pueden crear entrenamientos personalizados con música adaptada al tempo elegido. Además, el sistema aprovecha capacidades de inteligencia artificial desarrolladas previamente por Spotify para generar listas de reproducción mediante indicaciones o prompts, una función que, según la empresa, era utilizada con frecuencia por quienes entrenan.

Cómo funciona el nuevo Running Mode de Spotify

La nueva herramienta permite seleccionar canciones en función de las diferentes etapas de una sesión de running. El objetivo es que la música acompañe de manera natural momentos como el calentamiento, los tramos de mayor intensidad o la recuperación, respetando el ritmo definido por el usuario.

Desde Fitness Hub también es posible elegir distintos tipos de entrenamiento, como carrera continua, intervalos o pirámide. A esto se suman 25 configuraciones predeterminadas que pueden modificarse según las necesidades de cada persona.

Entre las opciones de personalización disponibles se encuentran:

Duración del entrenamiento.

Beats por minuto (BPM) de la música.

Estilo musical preferido.

La herramienta comenzó a desplegarse para los suscriptores de Spotify Premium que utilizan la aplicación en iPhone.

De esta manera, Spotify genera una experiencia más ajustada al tipo de rutina que realiza cada corredor.

Disponibilidad y limitaciones

Por ahora, Running Mode comenzó a implementarse únicamente para usuarios de Spotify Premium en dispositivos con iOS. El despliegue inicial alcanza a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia.

La compañía también aclaró que las indicaciones de audio que acompañan las distintas fases del entrenamiento solo están disponibles en inglés en esta primera versión.

Con este lanzamiento, Spotify busca reforzar su propuesta para los usuarios que utilizan la aplicación durante sus actividades deportivas, integrando funciones impulsadas por inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de escucha más personalizada y adaptada a cada sesión de entrenamiento.