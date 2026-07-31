La fuerte revelación de Flor Vigna sobre su expareja: "Me dolió mucho"

Fuerte revelación de Flor Vigna.

Flor Vigna volvió a abrirse en carne viva dentro de La Casa de los Famosos México. Entre lágrimas contenidas y una charla íntima con sus compañeros de encierro, la cantante reconoció que todavía no logra cerrar el duelo por su última relación amorosa.

La revelación de Flor Vigna sobre su pareja

"Todavía sigo enganchada", admitió la artista, visiblemente afectada, en medio de una conversación espontánea dentro de la casa. Lejos de minimizar lo que siente, Vigna eligió sincerarse sin filtros: "No está bien decir esto, pero me sigue doliendo el duelo. Extraño a mi expareja a veces, pero bueno, qué sé yo, ya está, me tengo que olvidar".

La artista dejó en claro que, pese al tiempo transcurrido, el proceso de sanación sigue en curso y que le cuesta proyectarse en una nueva etapa sentimental. Fue entonces cuando llegó la frase que le da nombre a esta nota. "Me dolió mucho. Me merezco salir adelante, pero me cuesta", reveló Vigna, para luego profundizar en una reflexión sobre el peso emocional de haber amado intensamente: "Cuando amaste mucho a alguien te sentís como sucia si estás con otra persona, incluso en chiste".

Aunque en ningún momento mencionó nombres propios, todo indicaría que la cantante se refería a Lautaro López, con quien habría mantenido una relación de poco más de un año. Según había trascendido en su momento, la separación se habría dado porque a la artista no le convencían algunas actitudes de él.

Un reality que expuso sus heridas más profundas

Esta no es la primera vez que Vigna elige el living de La Casa de los Famosos México como escenario de catarsis. Días atrás había contado, también por primera vez, cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro, y también recordó una mala experiencia laboral junto a Nicolás Cabré.

Flor Vigna reveló que extraña a su ex novio.

Desde su llegada al reality, la cantante se transformó en una de las participantes más dispuestas a compartir capítulos dolorosos de su vida privada, sin esquivar las marcas que le dejaron sus vínculos anteriores. Con cada nueva confesión, Vigna suma minutos de conversación y mantiene expectante a la audiencia sobre qué otro capítulo de su historia sentimental podría destapar en las próximas galas.