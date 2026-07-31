Marcela Tauro reveló la amenaza que le hizo Jorge Rial cuando estaban en Intrusos: "Si no les gusta..."

Fuerte revelación de Marcela Tauro con Jorge Rial.

Marcela Tauro volvió a poner el foco en los años más tensos de Jorge Rial al frente de Intrusos, en medio de la interna que frenó el reencuentro de los históricos panelistas del ciclo. En diálogo con Marcela Coronel en Primicias Ya, la panelista fue consultada por la mejor y la peor etapa de Rial como conductor, y no dudó en señalar un período puntual como el más difícil de convivencia dentro del programa.

El quiebre tras la salida de Ventura

"La peor, sin lugar a dudas, fue cuando se fue Ventura. Ese año también tuvo que mantener el programa… pero yo ahí conocí un Jorge distinto", reconoció Tauro. Según su relato, aquella etapa marcó un antes y un después en el vínculo entre los integrantes de la mesa, que debieron sostener el ciclo en medio de un clima interno enrarecido tras la salida de Luis Ventura.

Marcela Tauro contó un difícil momento que vivió con Jorge Rial.

"Si no les gusta se van detrás de él"

La periodista reconstruyó además el momento exacto en el que Rial les comunicó la noticia al panel. "Cuando nos informó que Luis no iba a estar más, hubo un par de personas que le dijimos '¿cómo no?'. Y él, ahí, sacado, decía '¡Si no les gusta se van detrás de él!'", relató Tauro. La respuesta del conductor la descolocó en su momento, aunque con el tiempo pudo comprender el contexto: "Nos contestó de una manera que fue… bueno… después lo entendí, porque estaba sacado tratando de mantener el barco, pero fue el momento más duro".

Un Rial distinto en sus problemas personales

Tauro también trazó una comparación con otra etapa compleja para Rial, vinculada a cuestiones personales que atravesó más adelante. "También cuando tuvo su tema personal, sin embargo ahí mantenía la calma, dentro de todo. Tuvo varios problemas personales después", sostuvo, marcando una diferencia entre el descontrol de aquel año y el aplomo que mostró en otros momentos difíciles de su carrera.

Las declaraciones de Tauro volvieron a exponer las heridas que persisten entre los exintegrantes de Intrusos, en un contexto donde el intento de reunión entre los históricos panelistas quedó trunco por la falta de acuerdo. La entrevista, conocida este 30 de julio, reavivó una interna que sigue sin cerrarse en uno de los ciclos más recordados de la televisión argentina.