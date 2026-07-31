Tremendo cruce entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani: "Vaselina, papi"

Nuevo round entre Griselda Siciliani y Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas volvió a marcar distancia con Griselda Siciliani y esta vez lo hizo a través de una decisión concreta: no asistirá al estreno con figuras de la serie sobre la vida de Moria Casán, en la que la actriz es una de las protagonistas. La conductora explicó los motivos en SQP (América TV) y dejó en claro que prefiere evitar cualquier cruce con la pareja de Luciano Castro.

"No me interesa en lo más mínimo"

"Me invitaron al estreno pero no voy a ir. La voy a ver después tranquila en mi casa. No voy a ir claramente", afirmó Rojas ante las cámaras del ciclo. Cuando en el estudio repasaron la lista de invitados y surgió el nombre de Siciliani, la conductora fue tajante: "Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer", sentenció, dejando en evidencia que la tensión entre ambas sigue vigente.

Griselda estaba en el estreno de la serie sobre Moria Casán.

La respuesta de Siciliani

Horas después de que se conocieran los dichos de Rojas, Griselda Siciliani habló ante las cámaras de Desayuno Americano y evitó entrar en una nueva confrontación mediática. Consultada por su presente, aseguró: "Estoy muy bien". Y al ser indagada sobre si tiene ganas de iniciar una nueva relación tras su separación de Luciano Castro, respondió: "No sé, estoy bien así. Ya me conocen ustedes que yo no hablo nada de mi intimidad ni la de nadie".

"No acepto la invitación a jugar a eso"

Sobre las declaraciones de Rojas, la actriz optó por no engancharse en el conflicto. "No tengo idea de lo que me hablas, cada uno que diga lo que quiera. No me resbala pero no participo de la invitación a estas cuestiones", explicó. Y cerró con una frase que resumió su postura frente a la polémica: "No es que no me afecten y no me resbala los comentarios de terceros, pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso, vaselina papi".

El cruce se suma a una serie de tensiones previas entre ambas figuras, que desde hace tiempo protagonizan idas y vueltas mediáticas vinculadas a Luciano Castro, y que ahora se reavivan a pocos días de la exposición pública que tendrá la nueva producción sobre Moria Casán, que llegará a Netflix con Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth también en el elenco principal, en un lanzamiento que promete acaparar la agenda de espectáculos en las próximas semanas.