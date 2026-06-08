Chau Netflix:se conoció qué hará Griselda Siciliani tras el final de Envidiosa.

La actriz Griselda Siciliani prepara su nuevo espectáculo tras el éxito de Envidiosa, en Netflix y la serie basada en la vida de Moria Casán, que verá la luz en la plataforma en agosto. Junto a Carlos Casella, respetado actor argentino, Siciliani volverá a los escenarios con un show inter disciplinario que combina música y teatro.

El 25 de junio Griselda Siciliani y Carlos Casella llegan a La Trastienda con Boite, un espectáculo imperdible que combina música, actuación y una poderosa presencia escénica en una experiencia tan vibrante como provocadora. Un viaje por distintos géneros, emociones y universos donde el humor, la sensualidad, el drama y la celebración conviven en permanente transformación.

El nuevo espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella.

Tras años de historia compartida sobre los escenarios, la dupla vuelve a reunirse para crear una propuesta singular que confirma una química artística única. Después de Estás que te pelas, Sputza y Pura Sangre, Siciliani y Casella renuevan su sociedad creativa con un espectáculo que desafía etiquetas y apuesta a la sorpresa. Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron una época, el show recupera el misterio, la sofisticación y el espíritu del cabaret para transformarlos en una experiencia contemporánea, intensa y profundamente cautivadora.

El espectáculo tendrá funciones de jueves a sábados y las entradas están disponibles a través de Passline o en la boletería de La Trastienda (Balcarce 460). El espectáculo marca el regreso al teatro de Griselda Siciliani, quien en los últimos años hizo la comedia Felicidades, de Mariano Pensotti, junto a Adrián Suar y Benjamín Vicuña. La obra tiene una película para Netflix que se verá en los próximos meses y está dirigida por el español Alex de la Iglesia, quien casteó al consagrado Diego Capusotto para un rol clave.

Quiénes son las Morias de la serie de Moria Casán

Uno de los puntos más atractivos del proyecto será su elenco, que tendrá el desafío de interpretar a figuras muy reconocibles del ambiente artístico y televisivo argentino. Según trascendió, la serie apostará por un mix de actores consagrados y nuevas caras para dar vida a los distintos momentos de la historia.