Netflix mostró la primera imagen de la live action de Scooby Doo y reveló su fecha de estreno.

Netflix presentó la primera imagen oficial de su serie live action de Scooby Doo, que contará los orígenes de Mistery Inc. A través de una tierna foto del can, la plataforma reveló que es la primera vez que en la franquicia de Scooby Doo el personaje aparecerá como un perro de verdad.

La serie se encuentra actualmente en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2027. El elenco ya anunciado incluye a Mckenna Grace como "Daphne Blake", Tanner Hagen como "Shaggy Rogers", Abby Ryder Fortson como "Velma Dinkley", Maxwell Jenkins como "Fred Jones" y Paul Walter Hauser.

Así se verá Scooby Doo en la serie live action de Netflix.

La serie será una readaptación moderna del icónico grupo de amigos que viaja por el mundo resolviendo misterios junto con un perro muy especial. Durante su último verano en el campamento, los amigos adolescentes Shaggy y Daphne se ven inmersos en un crimen sobrenatural que pudo haber presenciado un cachorro perdido de raza gran danés. Juntos con una pragmática científica de pueblo, Vilma, y el apuesto chico nuevo, Fred, se proponen resolver el inquietante enigma que pronto amenaza con revelar todos sus secretos.

Durante más de 50 años, Scooby-Doo ha sido un referente de la cultura pop: con tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico a sus espaldas, Mystery Inc. está más fuerte que nunca. Como una de las franquicias más reconocidas e icónicas del mundo del entretenimiento, Scooby-Doo sigue emocionando a múltiples generaciones de fans. La serie se integrará a la lista de producciones de Netflix filmadas en Atlanta, Georgia, entre las que se encuentran Stranger Things, Él y ella y las próximas a estrenarse ’Tis So Sweet, All the Sinners Bleed, Un mundo diferente, Where There’s Smoke y Dulces magnolias temporada 5.

En qué plataformas están las películas y series de Scooby Doo

HBO Max

Scooby-Doo, Where Are You! (1969)

What's New, Scooby-Doo? (2002)

Scooby-Doo! Mystery Incorporated (2010)

Velma (2023) (producción original de Warner)

Scooby-Doo (2002)

Además suele alojar buena parte de las películas animadas de Warner/Hanna-Barbera, aunque el catálogo rota con frecuencia.

Netflix

Scooby-Doo (2002), protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini.