Es una de las estrellas del pop más famosa del mundo, tiene una serie en Netflix y una conexión con Lali Espósito.

Netflix acaba de sumar a su catálogo Kylie, una serie documental de tres episodios que recorre la vida, la carrera y los momentos más trascendentales de Kylie Minogue, una de las artistas más exitosas e influyentes de las últimas cuatro décadas. La producción, dirigida por el cineasta Michael Harte, combina material de archivo inédito, videos familiares, fotografías personales y nuevas entrevistas para construir un retrato íntimo de una figura que logró mantenerse vigente generación tras generación.

La serie no se limita a repasar los grandes éxitos de la cantante australiana. También explora aspectos menos conocidos de su historia personal, desde los desafíos de la fama temprana hasta las dificultades que atravesó en su vida privada y sus problemas de salud. A través de su propio testimonio y de las voces de familiares, amigos y colaboradores cercanos, el documental muestra cómo Minogue consiguió reinventarse una y otra vez sin perder la identidad que la convirtió en un ícono global.

El éxito de Kylie Minogue y su impacto en la cultura popular

Nacida en Melbourne en 1968, Kylie comenzó su carrera artística como actriz infantil y alcanzó la popularidad en la televisión australiana gracias a la serie Neighbours. Sin embargo, su destino cambió para siempre cuando decidió apostar por la música. A fines de los años 80 se convirtió en una estrella del pop internacional con canciones como The Loco-Motion y I Should Be So Lucky, que la catapultaron a los primeros puestos de los rankings en Australia y Europa.

Lejos de conformarse con el éxito inicial, Minogue atravesó múltiples transformaciones artísticas. Durante los años 90 experimentó con sonidos más sofisticados y en el nuevo milenio encontró una segunda explosión comercial con el álbum Fever. De allí surgió Can't Get You Out of My Head, probablemente la canción más emblemática de toda su carrera, un fenómeno global que la consolidó como una de las reinas indiscutidas del pop bailable. A ese repertorio se suman otros éxitos como Spinning Around, Love at First Sight, Come into My World, All the Lovers y, más recientemente, Padam Padam, el tema viral que la acercó a nuevas generaciones de oyentes.

El impacto de Kylie Minogue en la música va mucho más allá de las ventas. Con más de 80 millones de discos comercializados en todo el mundo, la artista logró algo que muy pocos músicos consiguen: mantenerse relevante durante casi cuarenta años. Su influencia puede rastrearse en numerosas figuras del pop contemporáneo, especialmente por su capacidad para combinar sofisticación, espíritu festivo y una permanente búsqueda de renovación estética. Además, se convirtió en un referente fundamental para la cultura LGBTQ+, que la adoptó como uno de sus mayores íconos internacionales.

La docuserie también dedica espacio a algunos de los momentos más difíciles de su vida, incluyendo su lucha contra el cáncer y la manera en que esas experiencias modificaron su perspectiva personal y profesional. El relato evita la solemnidad y apuesta por mostrar a una artista resiliente que nunca dejó de mirar hacia adelante, incluso en los períodos más complejos.

La conexión con Lali Espósito

En los últimos años, Kylie Minogue encontró una inesperada conexión con el público argentino gracias a la admiración manifestada por Lali Espósito. La artista argentina ha mencionado en diversas oportunidades a Minogue como una referencia dentro del pop internacional, especialmente por su versatilidad escénica y su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. De hecho, cuando Kylie Minogue visitó Buenos Aires para dar un vibrante recital en el Movistar Arena en 2025, se sacó una fotografía con Lali que recorrió el mundo.