Qué serie ver en Netflix este fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio 2026

"Rafa", la serie documental sobre Rafael Nadal. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix llega a las pantallas de los fanáticos del deporte con el lanzamiento de Rafa, una miniserie documental de cuatro episodios dirigida por Zach Heinzerling. Esta producción audiovisual se sumerge de forma íntima en la vida y el retiro de una de las leyendas más grandes que ha dado el deporte mundial, combinando archivos inéditos con testimonios exclusivos de su entorno más cercano.

"Rafa": el hombre detrás del mito de la raqueta

Rafa no es simplemente un repaso de vitrinas llenas de trofeos; es un retrato crudo sobre el desgaste físico y la resiliencia humana. La serie expone quién es verdaderamente Rafael Nadal Parera, el joven tímido y respetuoso nacido en Manacor que se transformaba en una fiera indomable al pisar la cancha.

A través de un acceso sin precedentes a su intimidad durante su última temporada profesional en 2024, el documental revela los dolores cotidianos, las extenuantes sesiones de kinesiología y la constante lucha psicológica contra sus propios límites físicos. El relato cuenta con las valiosas voces de sus padres, su esposa Mery Perelló y figuras clave de su formación como su tío Toni Nadal y Carlos Moyá. Además, la obra humaniza al campeón al mostrar su rol familiar actual, dejando en evidencia los miedos y las incertidumbres de un competidor nato ante el abismo inevitable del retiro.

Rafael Nadal, el histórico tenista. (Crédito de foto: Forbes USA)

Una trayectoria grabada en el olimpo del tenis

El legado que describe la producción de Netflix sitúa a Rafael Nadal en la cúspide de la historia del deporte. Con un estilo de juego caracterizado por una intensidad indomable, una mentalidad de acero y un golpe de "topspin" letal, el español redefinió los estándares del circuito ATP. Su trayectoria profesional está respaldada por una cifra impactante: 22 títulos de Grand Slam, una gesta histórica que lo mantuvo durante años en la vanguardia del tenis junto a Roger Federer y Novak Djokovic.

No obstante, su mito se agiganta principalmente sobre el polvo de ladrillo de París, donde se coronó campeón de Roland Garros en 14 ocasiones, un récord que la crítica especializada considera prácticamente imposible de superar. Desde su explosión internacional en la Copa Davis de 2004 hasta sus batallas épicas en la cancha central de Wimbledon, Nadal demostró que su grandeza no residía solo en el talento natural, sino en su capacidad única para resurgir de las lesiones más graves. Rafa celebra esa huella imborrable de un tenista eterno.