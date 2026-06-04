FIFA anuncia un videojuego del Mundial en Netflix a pocos días del inicio del torneo

Vista general de las señales y las obras de construcción en el Fan Fest de Kansas City antes de la Copa Mundial de la FIFA

​La FIFA anunció el jueves que lanzará el videojuego de fútbol "FIFA ‌World Cup: Launch ‌Edition" en Netflix Games el 11 de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial.

El título estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Netflix sin costo adicional, ya que la ​FIFA busca ⁠ampliar la participación de los aficionados ‌a través de su renovada ⁠estrategia digital.

El juego, ⁠desarrollado en colaboración con Netflix Games y Delphi Interactive, está diseñado como una ⁠simulación de fútbol accesible, que permite ​a los jugadores participar ‌en la experiencia ‌del torneo.

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Los jugadores podrán elegir entre ⁠las 48 selecciones que compiten en el Mundial y disputar partidos en los 16 estadios del torneo, ​con ‌más de 1.200 futbolistas incluidos.

El formato utiliza los teléfonos inteligentes como mandos, lo que permite a los usuarios conectarse a un ⁠televisor escaneando un código QR, según la FIFA, que destacó que hasta cuatro usuarios pueden jugar juntos.

La FIFA afirmó que el lanzamiento forma parte de un cambio más amplio en su enfoque ‌de los videojuegos tras el fin de su larga colaboración con EA Sports, pasando en su lugar a un ecosistema de múltiples socios destinado a ‌ampliar su alcance a través de plataformas y audiencias.

La Copa del Mundo en ‌Estados Unidos, ⁠Canadá y México comienza el 11 de junio con ​el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Con información de Reuters