¿Habrá temporada 2 de "The Boroughs" en Netflix? Todo lo que se sabe

Alfred Molina protagoniza "The Boroughs". (Crédito de foto: Netflix)

Desde su llegada al catálogo de Netflix, The Boroughs: jubilación rebelde logró capturar la atención del público global gracias a una premisa que refresca el género. Con el respaldo de los hermanos Duffer como productores, esta primera entrega de ocho episodios traslada al espectador a un lujoso complejo residencial para jubilados en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, donde la aparente tranquilidad se desmorona ante desapariciones extrañas y fuerzas interdimensionales.

La trama sigue a un grupo de residentes liderado por Sam Cooper, un viudo que descubre una macabra red de inmortalidad sostenida por el drenaje de fluidos humanos y la explotación de una entidad cósmica ancestral. La primera temporada ya se encuentra disponible en la plataforma y se convirtió en uno de los grandes temas de conversación.

¿Habrá segunda temporada para "The Boroughs"?

Hasta el momento, Netflix no formalizó la renovación para una segunda temporada. Por ahora es una decisión que mantiene en vilo a los seguidores y que dependerá del balance final de visualizaciones frente a sus costos de producción. A pesar de esto, el argumento está lejos de considerarse cerrado, ya que el último episodio sembró interrogantes mayúsculas orientadas a una continuación.

Aunque la criatura ancestral conocida como Mother se sacrificó para terminar con los villanos, la escena final dejó abierta una inquietante incógnita: Sam experimentó un preocupante glitch visual al mirarse al espejo. Este detalle sugiere que los residuos de la energía sobrenatural siguen activos en su cuerpo o que la conexión entre las dimensiones no se interrumpió por completo, sentando las bases lógicas para un nuevo ciclo de capítulos.

"The Boroughs", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La ciencia ficción en el catálogo de Netflix

El éxito inicial de la serie demuestra el excelente nivel de la ciencia ficción, un género que se consolidó como un pilar fundamental para la industria del entretenimiento contemporáneo al permitir explorar los temores humanos a través de lo extraordinario. Netflix capitalizó este auge de manera constante con ficciones de alto impacto que apuestan por misterios colectivos y atmósferas opresivas frente a lo desconocido. En esa misma línea de suspenso y supervivencia ante amenazas inexplicables, se pueden recomendar producciones destacadas de la plataforma como Dejar el mundo atrás, El astronauta o El Eternauta. Esta última, una gran adaptación televisiva de la icónica historieta argentina que transporta la épica de la resistencia humana a un escenario apocalíptico. Una historieta histórica creada por Héctor Germán Oesterheld, desaparecido por la dictadura militar de 1977.