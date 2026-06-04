Adrián Suar vuelve a la televisión: cómo es Sanamente, su nueva serie

Adrián Suar vuelve a la ficción con Sanamente.

Adrián Suar vuelve a la producción con la serie Sanamente, que marca su nueva apuesta para plataformas luego del éxito de Envidiosa. Así será la producción que, a priori, tiene un extraño parecido con los éxitos de Polka Tiempos compulsivos y Locas de amor.

Sanamente está presentada como una comedia dramática con producción general de Adrián Suar y dirección de Daniel Barone y según un comunicado de Flow ya finalizó sus grabaciones. La serie contará con 8 episodios de 35 minutos y se estrenará próximamente en la plataforma de TNT.

Elenco completo de Sanamente, la nueva serie de Adrián Suar.

La serie narra la historia de un grupo de personas que atraviesan distintos problemas de salud mental y terminan conviviendo en una misma casa. En ese espacio compartido, intentan construir una red de contención mientras lidian con sus propios conflictos, los prejuicios del entorno y la pregunta de qué significa realmente estar sano.

Quiénes son los actores de Sanamente y el camino de Suar post Polka

La serie, que comenzó su filmación el 6 de abril, está protagonizada por Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani, Ariadna Asturzzi, Martín Rechimuzzi, con la actuación de Juan Gil Navarro y la participación especial de Inés Estévez. Con 8 episodios de 35 minutos, la serie es dirigida por Daniel Barone, producida por Preludio Producciones y cuenta con la producción general de Adrián Suar. El guion está escrito por Ariadna Asturzzi, Dana Crosa y Fernando Krapp.

Por el momento no se reveló si la serie se estrenará durante el 2026 o si recién verá la luz en 2027, lo más probable si se tiene en cuenta que ahora se deben editar las grabaciones. Tras el cierre de Polka, Adrián Suar volcó su labor de productor a las plataformas y el teatro, donde se desempeñó como productor en títulos de gran éxito como Las Hijas y Felicidades (que también lo tuvo como protagonista).