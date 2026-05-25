El productor de Pol-ka expuso un plan para que la ficción vuelva a la televisión argentina.

Durante la transmisión del programa La Noche de Mirtha (El Trece), el actor y productor Adrián Suar reveló que muy pronto se podrán ver importantes producciones en la televisión de aire. Además manifestó: “Es un oficio muy difícil, hay muchísimos actores, es cíclico y, a veces, injusto”.

Luego el gerente de El Trece agregó: “Argentina entró, lamentablemente, en los últimos 7 años, 6 años, en costos muy altos. En Netflix, Amazon y Disney, las plataformas invierten mucha plata; entonces el espectador se acostumbró a ver producciones más caras”.

Finalmente afirmó: “Los costos son muy altos, para hacer un capítulo por día no da. Creo que pronto va a empezar a pasar que algunas series van a ser en combinación con un canal de aire. Eso es lo que me gustaría que suceda, estamos trabajando para que vuelva la ficción a la casa de los argentinos”.

El futuro de la televisión argentina

Adrián Suar es el fundador de Pol-ka Producciones, una de las productoras más importantes actualmente de Argentina. Junto a ella se crearon más de 70 ficciones televisivas, además de exitosas películas, telenovelas y obras de teatro. Algunos de sus mayores éxitos incluyen Poliladron (1995), Gasoleros (1998), Vulnerables (1999), Mujeres Asesinas (2005), Son Amores (2002), Sos mi vida (2006) y Guapas (2014).

En este contexto, el productor reveló el difícil momento que vive la ficción argentina y explicó cómo cambió la industria audiovisual en los últimos años con la llegada de nuevas plataformas. En el programa La Noche de Mirtha, manifestó que uno de los mayores problemas para hacer series y novelas en Argentina es el gran aumento de los costos de producción. Además, dijo que una posible solución para el futuro podría ser trabajar en proyectos hechos en conjunto entre los canales de televisión y las plataformas digitales exitosas como Netflix, Amazon y Disney.

