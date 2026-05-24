Tres muertos y 17 desaparecidos dejan inundaciones en Chongqing, China

El número de fallecidos ha ascendido a tres y hay 17 desaparecidos tras las inundaciones registradas en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, informó la agencia estatal china Xinhua.
Esa era la situación a las 14.30 hora local (0630 GMT) del domingo en Chongqing, después de que el distrito de Yongchuan se viera afectado por lluvias torrenciales repentinas desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo, según Xinhua.
Las labores de rescate están en marcha.
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El organismo estatal de planificación de China destinó 20 millones de yuanes (2,94 millones de dólares) del presupuesto central a la recuperación tras la catástrofe y a la restauración de las infraestructuras y los servicios públicos en Chongqing, informó el domingo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en su cuenta pública de WeChat.
(1 dólar = 6,7945 yuanes chinos)
Con información de Reuters