Tres muertos y 17 desaparecidos dejan inundaciones en Chongqing, China

El número de fallecidos ha ascendido ‌a tres ‌y hay 17 desaparecidos tras las inundaciones registradas en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, ​informó la ⁠agencia estatal china ‌Xinhua.

Esa era la ⁠situación a ⁠las 14.30 hora local (0630 GMT) del domingo en Chongqing, ⁠después de que el ​distrito de ‌Yongchuan se viera ‌afectado por lluvias torrenciales ⁠repentinas desde la noche del sábado hasta la madrugada del ​domingo, ‌según Xinhua.

Las labores de rescate están en marcha.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El organismo estatal de planificación de ⁠China destinó 20 millones de yuanes (2,94 millones de dólares) del presupuesto central a la recuperación tras la catástrofe y a ‌la restauración de las infraestructuras y los servicios públicos en Chongqing, informó el domingo la Comisión ‌Nacional de Desarrollo y Reforma en su cuenta pública ‌de ⁠WeChat.

(1 dólar = 6,7945 yuanes chinos)

Con información de Reuters