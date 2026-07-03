Canadá debe estar concentrada ante peligrosa Marruecos, dice DT Marsch

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá

La selección de Canadá debe centrarse en mantenerse agresiva en defensa y estar preparada para frenar ‌a una Marruecos que ‌no tiene "ningún punto débil" el sábado por los octavos de final del Mundial, dijo su entrenador Jesse Marsch.

La selección africana ha cuajado actuaciones en el Mundial que han reafirmado su reputación como un rival de temer, con un centro del campo peligroso, rebosante de movilidad y ​fluidez, capaz de ⁠castigar a Canadá si los 11 jugadores sobre el ‌terreno de juego no se ciñen al ⁠plan, añadió el DT.

"Aquí es ⁠donde queremos estar, y sabemos que Marruecos va a ponernos en aprietos en cada cosa que hagamos. Se trata de ⁠un equipo que, literalmente, no tiene ningún punto ​débil", afirmó Marsch. "Tenemos que intentar destacar ‌en lo que se nos da ‌bien, y ver si eso es suficiente frente ⁠a un rival como este".

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La trayectoria de Canadá en el Mundial ya le ha asegurado un lugar en la historia del deporte del país, pero Marsch señaló ​que a ‌su equipo aún le queda mucho por lograr cuando se enfrente a la semifinalista de 2022 en Houston.

Añadió que la revancha tampoco influye en la preparación para el encuentro, después de que ⁠Marruecos derrotó 2-1 a Canadá en la fase de grupos del Mundial 2022.

"Este es un momento diferente. Ellos son un equipo diferente. Nosotros somos un equipo diferente. Este es un momento muy distinto y queremos hacer todo lo posible para encontrar la manera de conseguir el resultado que buscamos".

Canadá ‌ha sumado su primer punto y su primera victoria en este Mundial, y Marsch ha reconocido que sus jugadores se enfrentan a un rival que juega con garbo y confianza.

Pero el regreso de Alphonso Davies -que disputó sus primeros minutos ‌del torneo en la victoria de la ronda de 32 los mejores contra Sudáfrica, al salir como suplente en el minuto ‌75- podría ⁠dar un impulso a Canadá, ya que Marsch ha confirmado que el jugador estará disponible.

"Saben ​lo importante que es este momento", afirmó. "Espero que ofrezcan su mejor actuación del torneo; sería una tontería esperar otra cosa".

Con información de Reuters