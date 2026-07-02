Endrick se toma con calma su papel como suplente en la selección de Brasil, confía en Ancelotti

Endrick de Brasil durante la conferencia de prensa

Endrick ha tenido que armarse de paciencia en su primer Mundial, sumando minutos desde el banquillo en lugar de ser ‌el centro de todas las ‌miradas, pero el delantero brasileño de 19 años declaró el jueves que está "en paz" con las decisiones del seleccionador Carlo Ancelotti.

El delantero del Real Madrid no estuvo en el primer partido de Brasil contra Marruecos, disputó 26 minutos contra Haití, saltó al campo en los últimos compases del encuentro contra Escocia y jugó 45 minutos contra Japón.

Los aficionados llevan pidiendo desde ​el inicio del torneo ⁠que se le dé a Endrick un papel más destacado, pero, ‌de cara al partido de octavos de final del domingo ⁠contra Noruega, el joven elogió a Ancelotti -que ⁠también fue su entrenador en el Madrid- por anteponer el equipo a los individuos.

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"No hará lo que sea mejor para mí, sino lo que sea mejor ⁠para el equipo", afirmó Endrick. "No tiene miedo de tomar decisiones ​difíciles; hace lo que cree que es correcto, y ‌las cosas salen bien. Es como ‌si Dios velara por él. Porque haga lo que haga Carlo, las ⁠cosas simplemente salen bien".

"Cuando el entrenador me dice que haga algo, no me lo pienso dos veces; simplemente hago lo que me pide".

Cuando se le preguntó si la incertidumbre sobre sus minutos de juego le afectaría, ​Endrick respondió ‌que se mantenía tranquilo.

"Supongo que dormiré como un bebé", dijo. "Estaré en paz porque, antes de irme a dormir, creo que lo más importante es lo que hago: rezar, hablar con Dios y tener la confianza de que las cosas sucederán en el momento ⁠adecuado".

Endrick señaló que, a sus 19 años, el mero hecho de formar parte de la convocatoria de 26 jugadores de Brasil para el Mundial ya era un hito. "Estoy muy agradecido de estar aquí; para mí, el mero hecho de formar parte de esta convocatoria y jugar un Mundial ya es una victoria en sí misma", afirmó.

Endrick señaló que su colaboración con Ancelotti en el Madrid le ‌había ayudado a comprender los métodos del italiano.

"Fue mi primer entrenador cuando llegué a Europa. Para mí, tenerlo como primer entrenador fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera", dijo Endrick.

"En mi primera temporada (con Ancelotti) en el Real Madrid, jugué mucho. Eran unos minutos aquí y allá, ‌pero salía al campo prácticamente en todos los partidos. Él me decía que mantuviera la calma, que mi momento llegaría".

Endrick señaló el gol de Gabriel Martinelli, que marcó ‌tras salir desde ⁠el banquillo en el último partido de Brasil, como prueba de que la gestión de la plantilla por parte de ​Ancelotti puede dar sus frutos.

"El entrenador es uno de los mejores del mundo; sabe exactamente qué hacer", afirmó. "Me siento muy a gusto con él y siempre sigo sus consejos".

Con información de Reuters