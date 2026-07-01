Diego Leuco rompió el silencio y se metió con Flor Peña: "Un montón de privilegios"

Leuco se refirió a Flor Peña y su problema con Luzu.

En medio del escándalo que sacude a Luzu TV desde hace semanas por la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi, una de las figuras del canal salió a poner el cuerpo por Nico Occhiato. Se trata de Diego Leuco, que rompió el silencio y, de paso, dejó una definición que apuntó de lleno a la responsabilidad de Florencia Peña.

Desde que estalló la polémica, que terminó con la salida de Peña de la señal, Occhiato quedó en el ojo de la tormenta: muchos lo señalaron como único responsable y otros lo criticaron por la forma en que desvinculó a los involucrados. El propio conductor había salido a hacerse cargo, al asumir que "uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones". En ese contexto, pocos se animaron a defenderlo en público. Leuco fue uno de ellos.

Flor Peña está en conflicto legal con Nico Occhiato.

"Hay un ensañamiento"

Consultado por el equipo de Puro Show, el periodista no dudó en respaldar al conductor. "Yo creo que hay un ensañamiento con un pibe bárbaro. Se nota que es cero mala leche. Nunca le vi una mala intención y se está generando a su alrededor algo demasiado grande", lanzó.

Leuco fue más allá y planteó que el nivel de exposición de Occhiato lo convierte en blanco fácil. "Creo que es un número uno, y cuando uno es número uno, hay muchos que te quieren tirar. Vemos muchas noticias mal dadas todos los días y nadie va a buscar a los dueños de los canales por eso", disparó. Y lo definió como "un tipo al que solo lo motiva laburar, mejorar y crecer".

El dardo para Flor Peña

Pero lo que más repercutió llegó cuando tuvo que repartir responsabilidades. Sin nombrarla directamente, Leuco apuntó contra quien estaba al frente al aire, en clara alusión a Florencia Peña. "Creo que la culpa es de la persona que tiene la responsabilidad de comunicar. Conociendo los roles del streaming, los que estamos al frente tenemos privilegios y responsabilidades", sostuvo. Y remató con una crítica al tono con el que se dio la noticia: "Lo más impactante es el modo. Eso siento que tiene que ver con cada uno".

Las palabras de Leuco se suman a un conflicto que está lejos de cerrarse: según trascendió, Peña —asesorada por Fernando Burlando— prepara una demanda millonaria contra Luzu, con el argumento de que solo acató las directivas de la producción. Por ahora, la actriz no respondió públicamente a los dichos de su colega.