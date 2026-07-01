Cuánto se paga por hora de limpieza en julio 2026

Salario por hora con aumento en julio

Las empleadas domésticas que realizan tareas de limpieza cobran desde julio nuevos salarios mínimos, luego de la entrada en vigencia del último tramo del acuerdo paritario definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

La actualización corresponde al esquema de aumentos escalonados acordado entre abril y julio de este año e incorpora, además, parte de la suma no remunerativa otorgada en marzo al salario básico.

Cuánto se paga por hora de limpieza en julio

Para el personal comprendido en la categoría Tareas Generales, que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, los valores mínimos son:

Con retiro: $3.733,72 por hora.

Sin retiro: $3.996,45 por hora.

Estos montos constituyen el piso salarial obligatorio para todo el país y corresponden al personal registrado bajo la Ley 26.844.

Salario por hora del personal doméstico

Cuánto cobran por mes las empleadas domésticas

En el caso de las trabajadoras mensualizadas de la misma categoría, los salarios mínimos quedaron establecidos en:

Con retiro: $458.053,22 mensuales.

Sin retiro: $505.302,76 mensuales.

Sobre estos valores pueden sumarse adicionales por antigüedad y, cuando corresponda, el plus por zona desfavorable.

Cómo fue el aumento salarial

El acuerdo paritario estableció incrementos mensuales acumulativos durante cuatro meses:

Abril: 1,8% .

. Mayo: 1,6% .

. Junio: 1,5% .

. Julio: 1,4%.

Además, desde julio quedó incorporado al salario básico el 50% de la suma no remunerativa otorgada en marzo, lo que mejora la base de cálculo para aguinaldo, vacaciones y otros conceptos laborales.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobran las demás categorías

Además de las tareas generales, la escala salarial vigente contempla los siguientes valores mínimos:

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Caseros

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

El adicional por zona desfavorable

Las empleadas domésticas que trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones perciben un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. De esta manera, una trabajadora de tareas generales con retiro en esas zonas cobra aproximadamente $4.890,18 por hora, luego de aplicar el plus previsto por la normativa.

Los nuevos valores rigen para todas las contrataciones alcanzadas por el régimen de personal de casas particulares y constituyen la referencia oficial para la liquidación de salarios durante julio de 2026.