Del palo urbano al tunga-tunga: Marko Silva lanzó "Vamos Argentina", el cuarteto que promete encender el Mundial 2026

Marko Silva presentó "Vamos Argentina" (foto gentileza prensa).

La fiebre mundialista ya se siente en cada rincón del país y la música popular no se queda atrás. En las últimas horas, el cantante y compositor Marko Silva redobló la apuesta y presentó su nuevo single y videoclip oficial: Vamos Argentina. En esta oportunidad, el artista sorprendió a sus seguidores al dejar de lado por un momento su faceta más urbana para meterse de lleno con un cuarteto bien cordobés, fiestero y diseñado exclusivamente para unir a todo un país en un solo grito de aliento.

Con una sólida trayectoria que incluye éxitos virales como Tú y Amantes y Amigos -canciones que ya acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales-, Silva demostró una vez más su versatilidad absoluta. Esta vez, fundido en los colores de la bandera y al ritmo del tunga-tunga, el músico entrega una propuesta que fusiona el calor de la tribuna con la alegría inconfundible de nuestra identidad popular.

"Vamos Argentina, vamos a ganar, vamos Argentina, cada vez te quiero más", reza el potente estribillo que, al compás del piano y los vientos, ya empieza a resonar con fuerza entre los fanáticos que siguen de cerca la cita mundialista. El lanzamiento no vino solo: llegó acompañado de un potente video oficial en su canal de YouTube que captura a la perfección la esencia de la cultura futbolera nacional, mechando la épica de las canchas con el sello interpretativo único que lo caracteriza.

Vamos Argentina ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Apple Music y YouTube) y se perfila como la banda sonora indiscutida para empujar al equipo en cada partido, musicalizar cada previa y prender fuego los parlantes de las barriadas argentinas.