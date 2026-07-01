ANSES: quiénes cobran el extra de $372.400 en julio 2026

Prestación por Desempleo: cuándo aumenta

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 volverá a actualizarse la Prestación por Desempleo, el beneficio destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Con el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el monto máximo de la asistencia alcanzará los $372.400.

A diferencia de otras prestaciones, este beneficio no se otorga de manera automática. Para acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos vinculados a la situación laboral y a los aportes realizados antes de la desvinculación.

ANSES: quiénes cobran el extra de $372.400 en julio

El monto máximo de $372.400 corresponde a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cuyo cálculo alcance el tope previsto por la normativa. La asistencia está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justificada o por situaciones contempladas por la legislación laboral, como el cierre de la empresa, la finalización de determinados contratos o despidos por causas ajenas al trabajador.

Para acceder al beneficio también es necesario acreditar los aportes mínimos exigidos por ANSES.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

Con la actualización prevista para julio, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $186.200.

$186.200. Monto máximo: $372.400.

El importe que recibe cada beneficiario depende del salario que percibía antes del despido. ANSES calcula la prestación tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual de los últimos seis meses trabajados. Si el resultado supera el tope establecido, se paga el máximo de $372.400. Si el cálculo queda por debajo del mínimo, el organismo garantiza el piso de $186.200.

Cuándo paga ANSES prestación por Desempleo

Cuáles son los requisitos para acceder

Para solicitar la Prestación por Desempleo es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Haber sido despedido sin causa o encontrarse en alguna de las situaciones previstas por la ley.

Acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido , en el caso de trabajadores permanentes.

, en el caso de trabajadores permanentes. Los trabajadores eventuales o de temporada deberán cumplir con los requisitos específicos de aportes previstos para su modalidad laboral.

Presentar la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como el telegrama de despido, carta documento o constancia de cese.

La duración de la Prestación por Desempleo depende de la cantidad de aportes registrados antes de perder el trabajo. En términos generales, la asistencia puede cobrarse entre dos y doce meses, mientras que los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta 18 meses.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede iniciarse de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo o a través de los canales digitales habilitados por el organismo. Además del DNI, el solicitante deberá presentar la documentación que acredite el despido o la finalización del vínculo laboral para que ANSES pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos y determinar el monto correspondiente.