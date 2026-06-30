Falta de experiencia le pasó factura a joven selección de Costa de Marfil, dice DT

El entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae, dijo el martes que la inexperiencia le pesó a su joven equipo, que encajó un gol a cuatro minutos del final y quedó eliminado de los dieciseisavos de final del Mundial a manos de Noruega.
El gol de Erling Haaland cerca del cierre dio a Noruega la victoria 2-1.
Antonio Nusa abrió el marcador en la primera parte para el elenco europeo, y Costa de Marfil igualó por intermedio de Amad Diallo.
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"Es difícil perder en los últimos minutos. Es difícil encontrar las palabras adecuadas, porque mis jugadores lucharon desde los primeros minutos hasta el último", declaró Fae en una breve rueda de prensa tras el partido.
"Hemos aprendido mucho gracias a esta competición. Para muchos jugadores era su primer Mundial y quizá nos faltó madurez", añadió Fae, el seleccionador que dirigió a los marfileños cuando ganaron la Copa Africana de Naciones a principios de 2024.
Fae señaló que Costa de Marfil debería haber reforzado la defensa tras el empate de Diallo en el minuto 74.
"Quizá deberíamos haber intentado llegar a la prórroga, pero cuando te enfrentas a este tipo de equipos, en cuanto tienen la más mínima oportunidad de marcar, la aprovechan, y eso es lo que ha pasado esta tarde", añadió.
"Creo que, cuando te enfrentas a este tipo de equipos, hay que ser pragmático. Cuando tienes una oportunidad, debes ser extremadamente preciso y, además, mantenerte muy sólido en defensa, sin dar la más mínima oportunidad al rival", señaló.
(Esrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en Español por Javier Leira)