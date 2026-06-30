Falta de experiencia le pasó factura a joven selección de Costa de Marfil, dice DT

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Costa de Marfil vs. Noruega

El entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae, dijo el martes ‌que la inexperiencia ‌le pesó a su joven equipo, que encajó un gol a cuatro minutos del final y quedó eliminado de los dieciseisavos de final del Mundial a manos de Noruega.

El gol de Erling ​Haaland cerca del ⁠cierre dio a Noruega la victoria ‌2-1.

Antonio Nusa abrió el marcador ⁠en la primera parte ⁠para el elenco europeo, y Costa de Marfil igualó por intermedio de Amad Diallo.

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"Es difícil ⁠perder en los últimos minutos. ​Es difícil encontrar las palabras ‌adecuadas, porque mis jugadores ‌lucharon desde los primeros minutos hasta ⁠el último", declaró Fae en una breve rueda de prensa tras el partido.

"Hemos aprendido mucho gracias a esta competición. ​Para muchos ‌jugadores era su primer Mundial y quizá nos faltó madurez", añadió Fae, el seleccionador que dirigió a los marfileños cuando ganaron la Copa ⁠Africana de Naciones a principios de 2024.

Fae señaló que Costa de Marfil debería haber reforzado la defensa tras el empate de Diallo en el minuto 74.

"Quizá deberíamos haber intentado llegar a la prórroga, pero cuando ‌te enfrentas a este tipo de equipos, en cuanto tienen la más mínima oportunidad de marcar, la aprovechan, y eso es lo que ha pasado esta tarde", añadió.

"Creo ‌que, cuando te enfrentas a este tipo de equipos, hay que ser pragmático. Cuando tienes ‌una oportunidad, ⁠debes ser extremadamente preciso y, además, mantenerte muy sólido en ​defensa, sin dar la más mínima oportunidad al rival", señaló.

(Esrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en Español por Javier Leira)