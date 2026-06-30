Exclusivo para jubilados: el museo de arte que tiene los días miércoles entrada gratuita durante todo el día.

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) ofrece a jubilados entrada gratuita los días miércoles y un 50% de descuento durante el resto de la semana, excepto los lunes y martes, jornadas en las que permanece cerrado. Para acceder al beneficio es necesario presentar una credencial digital o impresa que permita acreditar la condición declarada.

En el caso de los jubilados, la documentación válida puede ser la credencial de ANSES o PAMI, siempre que se encuentre vigente y acompañada por el documento de identidad (DNI o pasaporte). El beneficio alcanza tanto a jubilados argentinos como a extranjeros que puedan demostrar su condición.

Ubicado en Av. Figueroa Alcorta 3415, en el barrio porteño de Palermo, el MALBA es uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad y cuenta con una colección dedicada al arte latinoamericano moderno y contemporáneo. Sus salas reúnen obras de artistas de distintos países de la región y también ofrecen exposiciones temporarias, actividades culturales y propuestas educativas para distintos públicos.

Los miércoles los jubilados entran gratis al MALBA.

El museo abre sus puertas los miércoles de 11 a 20 h, mientras que de jueves a domingos funciona de 12 a 20 h. Durante la visita, los jubilados pueden acceder tanto a la colección permanente como a las muestras temporarias disponibles en el momento.

En cuanto a la accesibilidad, el museo permite el ingreso con dispositivos de apoyo, incluidos perros guía, y cuenta con instalaciones adaptadas para la circulación de personas con movilidad reducida, además de baños accesibles.

Personas con CUD entran gratis todos los días

Muchos jubilados cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento que permite acceder a distintos beneficios, entre ellos el ingreso gratuito al MALBA todos los días en los que el museo permanece abierto.

Para utilizar este beneficio, al llegar al museo es necesario dirigirse a la boletería y presentar el certificado correspondiente junto con la documentación requerida. Una vez validado, se entrega el ticket de ingreso que permite recorrer tanto la exposición permanente como las muestras itinerantes que formen parte de la programación.

De esta manera, el MALBA cuenta con distintas alternativas para facilitar el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a sus propuestas culturales, promoviendo la participación de más visitantes en uno de los principales museos de arte latinoamericano de Buenos Aires.