Lewandowski ficha por el Chicago Fire con un contrato hasta 2028

Robert Lewandowski, del FC Barcelona, ​​saluda a los aficionados al ser sustituido en su último partido en casa

Robert ​Lewandowski cambió el Camp Nou por el Soldier Field, después de que el Chicago Fire de la ‌Major League Soccer ‌anunciara el lunes el fichaje del exdelantero del Barcelona y del Bayern Munich en un contrato que se extenderá hasta la temporada 2027-28 de la MLS.

El goleador polaco, que marcó 120 goles durante sus cuatro años en el Barcelona, ocupará una plaza ​de jugador franquicia ⁠y una plaza en la plantilla internacional, a ‌la espera de recibir su visado P-1 ⁠y su certificado de transferencia ⁠internacional, informó el Fire.

El entrenador del Chicago Fire, Gregg Berhalter, no ocultó su entusiasmo por haber fichado a ⁠uno de los delanteros más prolíficos de ​Europa.

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"Desde el día en que (el propietario ‌del club) Joe Mansueto y ‌yo nos conocimos por primera vez, nos propusimos ⁠construir un club de talla mundial que inspire grandeza, una a Chicago y gane campeonatos", dijo Berhalter en un comunicado.

"Robert encarna esos valores y ​representa el ‌nivel que esta ciudad se merece: un campeón y un competidor. Su llegada refuerza nuestra ambición de luchar por los trofeos y eleva el nivel del club a cotas dignas ⁠de esta ciudad", aseguró.

"Estamos deseando ponernos a trabajar con él y que Chicago compruebe de primera mano por qué es uno de los iconos deportivos más venerados del mundo".

El fichaje del jugador de 37 años supone un gran impacto para el Chicago Fire, que ha ‌conseguido un delantero con la impresionante cifra de 567 goles en todas las competiciones con el Barcelona, el Bayern Munich y el Borussia Dortmund sumados.

Su palmarés incluye 30 títulos con los tres clubes, mientras que su ‌trayectoria internacional es igualmente impresionante: el delantero ha sido capitán de la selección de Polonia, con la que ‌ha disputado 167 ⁠partidos y ha marcado 89 goles.

Chicago ocupa el tercer puesto en la clasificación de ​la Conferencia Este con 26 puntos tras 14 partidos, a siete puntos del líder, el Nashville.

Con información de Reuters