Me pasó un camión por delante, dice español Pino sobre falta de uruguayo Bentancur que lo lesionó

El extremo español Yeremy Pino dijo que la falta que le cometió el uruguayo Rodrigo Bentancur en el partido final de la fase de grupos del Mundial se sintió como si lo hubiera golpeado un camión.
Pino necesitó asistencia médica al final de la segunda parte del choque contra la "celeste" tras lesionarse el hombro izquierdo, aunque logró terminar el partido.
España temía que Pino hubiera sufrido una fractura, pero los estudios mostraron que el choque le dejó "un esguince acromioclavicular".
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"No me esperaba que fuera tan agresivo el golpe. Él da un paso más fuerte para chocar y yo pienso en poner la mano y si hay 'faltita' me tiro, pero me pasó un camión por delante", dijo Pino en un video publicado el miércoles. "En el suelo sentí que no podía más, sentía que algo dentro de mí estaba yendo mal".
La selección no informó de plazos de recuperación, pero se espera que Pino pueda volver si la "Roja" alcanza los cuartos de final.
(Escrito por Javier Leira, editado por Daniela Desantis)