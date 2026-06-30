Durante el programa de La Mañana con Moria revelaron un mensaje de Ernestina Pais antes del trágico accidente.

Tras el trágico fallecimiento de Ernestina Pais, quien perdió la vida luego de cruzar un paso a nivel con la barrera baja y ser embestida por el Tren de la Costa, en el programa La Mañana con Moria (El Trece) revelaron un mensaje que la actriz había enviado antes del accidente.

Durante el inicio del ciclo que conduce en El Trece, Moria Casán comentó que Ernestina “estaba contenta por su trabajo y se notaba que era sumamente empática”. Luego, su compañero Gustavo Méndez sumó detalles sobre los últimos días de la actriz.

Según el periodista, una amiga de la comunicadora le compartió el último mensaje que ella le había enviado antes del choque. Si bien explicó que decidió no reproducir el audio al aire por respeto, sí reveló el contenido de sus palabras. En ese mensaje, antes de fallecer, Pais expresó: “Estoy muy feliz después de la pesadilla que viví con el alcoholismo. Hoy toda mi vida es un regalo, estoy muy bien”.

El trágico fallecimiento de Ernestina Pais

La actriz y conductora Ernestina Pais falleció tras un trágico accidente ferroviario ocurrido el viernes 26 de junio en el paso nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, partido de San Isidro. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave.

Según la información confirmada hasta el momento, conducía con el registro suspendido por haberse negado previamente a realizar un test de alcoholemia. La fiscalía ordenó pericias toxicológicas para determinar en qué estado se encontraba al momento del impacto, por lo que esa investigación continúa en curso.

En los últimos años, Ernestina Pais habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol. Contó que la pandemia marcó un punto grave en su adicción, ya que su consumo se descontroló y la situación se volvió insostenible. También explicó que no comenzó por su trabajo en gastronomía, sino como una forma de adormecer heridas emocionales y por la falta de herramientas para afrontar la frustración.



