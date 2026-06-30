La desgarradora carta que Andy Kusnetzoff le dedicó a Ernestina Pais.

La muerte de Ernestina Pais conmocionó a todos. La recordada periodista falleció este último viernes 26 de junio, luego de cruzar con su auto una barrera baja y que el Tren de la Costa la atropellara. Un gran número de personas asistió a su velorio y aún más la despidieron a través de las redes sociales o menciones en los diferentes programas.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Andy Kusnetzoff, quien le dedicó a su excompañera una emotiva carta en Instagram. Allí dejó entrever el cariño que le guardaba e hizo una profunda reflexión sobre la vida.

La emotiva carta de Andy Kusnetzoff a Ernestina Pais

“Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así. Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos. Después la vida hizo lo que hace la vida: cada uno tomó su camino, armó su carrera, sus historias, sus amores, sus líos, sus éxitos y sus dolores. Pero hay personas con las que nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas. Y Ernestina era de las nuestras", expresó primeramente.

"Era de ese mundo que compartimos tantos: el mismo colegio, la misma generación, el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC, los amigos en común, las madres, las abuelas, los códigos de una época. Por eso duele tanto. Porque no era un nombre en un portal. Era alguien que uno sentía cerca, aunque hacía tiempo que no la veía. Como todos nosotros, tuvo sus batallas ¿Quién no? Pero nadie, de verdad nadie, se imagina un final así. Y encima la vida sigue pasando alrededor. El otro día estábamos acá, tratando de entender y de ayudar, aunque sea desde la radio, a nuestros compatriotas de Venezuela. Y ya era difícil procesar todo eso al mismo tiempo que seguíamos hablando del Mundial, de fútbol, de la vida que no se detiene", sumó.

La carta de Andy Kusnetzoff a Ernestina Pais.

En esa misma línea filosófica, expuso: "Ahí me di cuenta de algo: todos los días pasan cosas. Todos los días hay alguien que está celebrando algo y alguien que está despidiendo a alguien. Todos los días usamos la frase 'la vida sigue'. Y es verdad que la vida sigue. Y el cerebro no alcanza a procesarlo. Porque, además, Ernestina era de esas personas que de alguna manera funcionan como un espejo, por la manera de entender lo que hacemos, los medios, la tele, la radio, el humor. Y pienso que, en otro recorrido, yo podría haber sido ella y ella podría haber sido yo. Y tal vez por eso me afecta tanto".

"Hay días en los que uno siente que el tiempo empieza a apurarse. Que de golpe ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos, nuestra generación, la gente con la que crecimos. Y me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir. Así que creo que lo mejor es poner una linda canción. Y aceptar. Y dejar ir", concluyó.

