EEUU tiene el coraje necesario para imponerse si llega a tanda de penaltis en el Mundial, dice Pulisic

Entrenamiento de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Debido a que dos partidos de los dieciseisavos de final del Mundial ya se han decidido en la tanda de penaltis, ‌el tema surgió inevitablemente cuando la ‌selección de Estados Unidos compareció ante la prensa el martes, antes de su partido contra Bosnia y Herzegovina.

En la mayor sorpresa del Mundial, Alemania cayó eliminada ante Paraguay el lunes, mientras que Países Bajos quedó fuera ante Marruecos, ambos en tandas de penaltis en las que se combinaron lanzamientos certeros, paradas heroicas y fallos estrepitosos.

Christian Pulisic, que ha estado luchando contra una lesión durante el ​Mundial, dijo estar listo ⁠para jugar un partido completo, incluso la prórroga si fuera necesario, y ‌que la selección estadounidense tiene la mentalidad adecuada para hacer ⁠lo que sea preciso si tienen que decidir ⁠el partido en los penaltis.

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"Creo que es un equipo bastante valiente y audaz. Creo que los chicos lo darán todo", dijo a periodistas antes del partido del ⁠miércoles contra Bosnia y Herzegovina.

Los estadounidenses serán los grandes favoritos en ​la Bahía de San Francisco, pero no subestiman a ‌Bosnia y Herzegovina, que eliminó por la ‌mínima a la cuatro veces campeona Italia en la repesca para clasificarse ⁠al Mundial.

Estados Unidos venció de forma contundente a Paraguay y Australia en sus dos primeros partidos, lo que le permitió clasificarse pronto para los octavos de final, pero sufrió una derrota ante Turquía en un partido sin importancia, en ​el que ‌alineó a un equipo de reserva.

Cuando se le preguntó si la selección estadounidense sacó alguna conclusión al ver que algunas técnicas fallaron en la tanda de penaltis del lunes, Pulisic respondió que los jugadores seguirán con sus propios métodos.

"Cada uno tiene su propio estilo, no ⁠creo que se pueda sacar mucho en claro de lo que ves y tratar de cambiar tu estilo por eso", dijo Pulisic.

"Simplemente forma parte del juego. Sin duda, es algo extremadamente difícil de hacer, salir a lanzar penaltis, se necesita mucho coraje y no es nada fácil", reconoció.

Pulisic ha tenido una participación intermitente en este Mundial: jugó la primera parte del partido inaugural, se perdió el segundo y salió al ‌campo en el minuto 58, dejando una buena impresión contra Turquía.

"Sí, me siento preparado", respondió cuando se le preguntó si podría disputar un partido completo o incluso más.

En cuanto a los penaltis, señaló que la decisión dependerá de quién esté dispuesto y preparado.

"Es algo complicado. Los que se sientan más seguros para tirarlos serán los ‌que quieran hacerlo", explicó.

El defensa Chris Richards aseguró que, si tuviera que enfrentarse a la presión de los penaltis, seguirá sus instintos.

"Voy a colocarla y lanzarla donde creo que ‌debe ir", advirtió, ⁠y agregó que la temprana eliminación de los grandes equipos supone más posibilidades de que Estados Unidos llegue más lejos.

"Hemos visto ​caer a dos de los grandes, así que solo es cuestión de que superemos este partido y hagamos un buen trabajo", apuntó. "El camino empieza a abrirse, así que estamos muy ilusionados".

Con información de Reuters