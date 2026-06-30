El director técnico de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, Marcelo Bielsa, sorprendió y desmintió varias fake news con respecto a los jugadores, sobre Fernando Muslera y apuntó que fue el propio jugador quien pidió salir en el entretiempo contra España. En este sentido, aseguró que nunca le pasó que "un jugador pidiera ser sustituido".

En ese sentido, Marcelo Bielsa en conferencia de prensa aseguró: "A mí nunca me pasó que un jugador me pidiera ser sustituido y que el motivo de abandonar el partido fuera el efecto de los errores cometidos”. En este sentido, aseguró: “Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar el segundo tiempo. A mí eso me pareció de una grandeza impropia del fútbol actual. No tenía fiebre y no tenía secuelas”.

Por oto lado, indicó: "Yo sabía que tenía 38 grados de fiebre el día anterior y yo sabía de esa situación". De esta manera tiró por tierra la mentira sobre el que él no conocía la situación del arquero". En este sentido, aseguró

“Para mí esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré especialmente a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme” “Respecto a que yo quede bien o mal, yo quedo bien o mal según estrictamente con la relación con los jugadores. Los jugadores no hicieron nada que me impidiera poder conducirlos”