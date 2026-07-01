Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa

El Banco Central habría realizado ventas de dólares con liquidación mañana y el lunes próximo para frenar el alza que registró la divisa en la primera rueda del segundo semestre, cuando arranca el período de menor liquidación del complejo agropecuario y el mercado presiona por una mayor dolarización.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el mercado se puso la atención en operaciones puntuales por 120 millones de dólares a liquidar mañana y otras por 15 millones de dólares a liquidar el lunes próximo que por las características se sospecha fueron realizadas, por lo menos la gran mayoría, por el Banco Central.

Se trata de una intervención paralela y complementaria a la que viene concretando a través de lo que se denomina el “dólar sintético” que consiste en vender bonos atados a la evolución del dólar oficial y contratos de dólar futuro, que permite obtener una rentabilidad por la diferencia de tasas mientras se garantiza cobertura frente a una sorpresiva devaluación.

También se intervino en la cotización del dólar en el mercado financiero, conocido como dólar MEP, con licitaciones de bonos AL30 colocadas en los últimos tres minutos que sirve para fijar el precio del cierre pero que por la fuerte demanda del mercado igual terminó con un alza de 0,3% a 1.525,56 pesos.

La operación detectada ahora consiste en entregar los dólares y liquidar la operación al día siguiente o cuando se pacte, lo que permite al comprador vender esos dólares y colocar los pesos que obtiene en instrumentos en moneda local para ganar con la tasa de interés.

De esa manera, el BCRA logra que crezca la oferta de divisas en el mercado oficial para hacer bajar el precio, que cerró el mayorista sin variación a 1.482 pesos pero el A3500, que se utiliza para liquidar operaciones financieras subió casi cinco pesos, 0,3%, a 1.487,76 pesos.

En el mercado se observó que desde hace una semana empezó a crecer el volumen operado en T1 lo que podría explicarse por intervenciones del orden de los 15 millones a 30 millones diarios que se van renovando y acumulando hasta alcanzar los 120 millones que se liquidan este jueves.

Los 15 millones que se pactaron en T5, es decir para liquidar el lunes, responden a que el viernes es feriado en Estados Unidos y se achica el volumen del mercado local y es tomado como el piso de la intervención que habría realizado el BCRA.

En forma paralela, el Banco Central viene concretando compras diarias, cada vez por montos menores, de manera de mantener la ilusión de que sigue acumulando reservas aún cuando se terminó el “trimestre de oro”, de marzo a mayo cuando se concentran la liquidación de la cosecha gruesa y cayó significativamente la colocación de deuda de las empresas.

El “dólar sintético” representa el volumen más alto del mercado de pesos, lo que le pone un límite a la capacidad de actuar como ralentizador de la evolución alcista del precio de la divisa, y permite a los bancos y Alyc que participan del mercado donde interviene el BCRA obtener una renta de 15% más alta que los bonos a tasa fija.

El Destape reflejó que después de dos meses de fuerte acumulación de reservas, el Banco Central redujo significativamente sus compras de dólares en el mercado oficial al mismo tiempo que se profundizó la demanda privada de dólares, tanto por parte de empresas como de particulares.

Temor a cambios en el BCRA

La decisión del presidente Javier Milei trasladada a diputados del oficialismo libertario en el sentido de impulsar cambios en la Carta Orgánica del Banco Central generó sorpresa y temor a que se limite la capacidad de la entidad en administrar la política monetaria y cambiaria, como lo viene haciendo por ejemplo para frenar una brusca devaluación.

El Fondo Monetario Internacional impulsa una mayor independencia del Banco Central de las autoridades políticas, pero precisamente para reforzar la capacidad de intervenir en el mercado.

“Los bancos centrales utilizan la política monetaria para gestionar las fluctuaciones económicas y alcanzar la estabilidad de precios, que significa que la inflación es baja y estable”, sostiene en un posteo donde explica el rol de la política monetaria.

El BCRA tiene por la Carta Orgánica el doble mandato de defender el valor del peso (es decir, buscar eliminar la inflación) y generar empleo, que se definen en el tercer artículo. “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, dice el texto.

El mismo propósito de estabilidad de precio con generación de empleo está en los objetivos de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco del Pueblo de China, por citar los más importantes de distintos modelos de desarrollo político, social y económico.