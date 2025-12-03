Nancy Pazos destrozó a Diego Leuco tras criticarla.

Diego Leuco y Nancy Pazos tuvieron un ida y vuelta más que picante en las últimas horas. Todo comenzó cuando el primero de ellos descalificó a su colega y la criticó en Luzu, lamentándose a su vez por Diego Santilli (expareja de la periodista). Lejos de quedarse callada, su colega arremetió contra él: primero, con un descargo en X (ex Twitter); después, con contundentes declaraciones al aire.

"Odiosa, odiosa". Así fue como Leuco describió a Pazos en un juego de adivinar famosos en Antes que Nadie. Luego de que el nombre sea revelado, volvió a apuntar con saña: "Pobre Santilli, le hizo la vida imposible". "Se hace el ‘cool’ y dice que no le gustan los quilombos pero... Bienvenido al barro, Diego Leuco. ¡Que conste en actas que empezaste vos!", fue lo primero que le achacó ella en redes sociales.

Nancy Pazos fue calificada de "odiosa" por Diego Leuco y no se quedó callada.

Nancy Pazos le respondió a Diego Leuco

La conductora de radio eligió Ya fue todo para hacer su descargo, frente a un panel compuesto por Alejandro Castelo, Barbie Gyalay y Chucky Acerbi. "Detecté que es un tipo muy machista. Es cínico e hipócrita", disparó primeramente, recordando luego que "la última vez que nos cruzamos fue en el programa de Georgina Barbarossa y él alegó que no había entrevistado a La China Suárez, después de los idas y vueltas, porque se dio cuenta que no estaba para tanto lío ni escándalos". "Se hizo el cool", deslizó tajante.

"Ahora nadie lo buscó y sacó de adentro una cosa impresionante. Lo que me sorprendió del comentario es que es más machista que el padre. Alfredo Leuco tenía más recato con las mujeres, él se acuerda por partes mi historia personal", añadió. Finalmente, subrayó: "No es cool, es bastante cínico e hipócrita. Se deschavó solo, que no se cuelgue de mis tetas".