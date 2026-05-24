Zverev avanza sin problemas bajo un sol abrasador en el Abierto de Francia

Abierto de Francia

El tenista alemán Alexander Zverev inició su participación en el Abierto de Francia con una ‌contundente victoria por 6-3, ‌6-4 y 6-2 en primera ronda sobre el local Benjamin Bonzi, en medio de un calor abrasador el domingo.

El subcampeón de 2024 y tres veces semifinalista, que persigue su primer título de Grand Slam, no dejó que el número 95 del mundo entrara en el partido ​en la pista ⁠Philippe Chatrier, y avanzó a la segunda ronda, donde ‌se enfrentará al checo Tomáš Macháč.

"Un comienzo ⁠muy bueno del torneo, siempre ⁠es bueno empezar con una victoria en sets corridos, especialmente contra Benjamin, que puede ser un rival complicado", dijo el ⁠segundo cabeza de serie.

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El torneo de dos semanas ​comenzó bajo un sol abrasador mientras ‌los aficionados con sombreros acudían en ‌masa a Roland Garros, un lugar que parecía ⁠más la Riviera que un campo de tierra batida, con los pasillos resonando con una interpretación al violín de "Viva la Vida" de Coldplay y otros clásicos del ​soft rock.

Con ‌temperaturas que se esperaban que superaran los 30 grados centígrados (86 grados Fahrenheit), el ruso Karén Jachánov, cabeza de serie número 13, despachó a la esperanza francesa Arthur Géa en la pista Suzanne ⁠Lenglen antes de que la suiza Belinda Bencic, cabeza de serie número 11, derrotara a la austriaca Sinja Kraus.

El Grand Slam sobre tierra batida sufrió dos bajas importantes, ya que el dos veces campeón Carlos Alcaraz se retiró el mes pasado por una lesión en la muñeca y el ‌tan esperado favorito local, Arthur Fils, también se retiró lesionado el sábado.

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, es el gran favorito en el cuadro masculino, mientras que el cuadro femenino parece muy abierto.

El serbio Novak Djokovic, que ‌persigue su título 25 de Grand Slam, comienza su participación más tarde el domingo contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard, conocido ‌por su ⁠potente servicio.

La rusa Mirra Andréyeva, octava cabeza de serie, será la mujer con mejor clasificación ​cuando se enfrente a la francesa Fiona Ferro, que participa con una invitación.

Con información de Reuters