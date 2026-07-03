Inglaterra no se preocupa por la altitud ni por el ambiente de partido contra México en el Azteca

Morgan Rogers, de Inglaterra, durante el entrenamiento

La selección de Inglaterra no rehuye la tarea que le espera en el Estadio Azteca y acoge con agrado los retos que plantean la ‌altitud, un ambiente hostil y lo ‌que está en juego en el enfrentamiento de octavos de final del Mundial contra México, dijeron sus jugadores.

Ante el temor de que los aficionados mexicanos intenten perturbar los preparativos de Inglaterra, el hecho de que los anfitriones estén acostumbrados a jugar a una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar y los rumores de que el inicio del partido podría adelantarse al mediodía, el encuentro se perfila como uno ​de los más duros del ⁠torneo para el elenco europeo.

Los jugadores de Inglaterra, sin embargo, insisten en que ‌no lo cambiaría por nada del mundo.

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"La preparación y todo lo que ⁠la rodea, los obstáculos a los que tenemos ⁠que enfrentarnos, no hacen más que aumentar la emoción que se siente", dijo el viernes a periodistas el centrocampista ofensivo Morgan Rogers antes de que el equipo partiera hacia ⁠México.

"Con ese plus, creo que es una gran ocasión. Por supuesto, somos conscientes ​de las dificultades, de lo bien que está jugando México, ‌del ambiente y de todo eso", añadió. "Pero ‌sabemos que, si damos lo mejor de nosotros mismos, podemos ganarle prácticamente a ⁠cualquiera".

México se clasificó para la fase eliminatoria invicto y sin encajar ningún gol, poniendo fin a una espera de 40 años para lograr una victoria en la fase eliminatoria de un Mundial al derrotar a Ecuador en los dieciseisavos de final.

El delantero Marcus ​Rashford restó importancia ‌a las sugerencias de que la altitud y el ambiente pudieran resultar decisivos.

"Es un partido de fútbol. Todos llevamos jugando al fútbol desde que éramos niños y hemos jugado en entornos diferentes, en ambientes distintos, algunos más fáciles que otros, otros en los que es horrible jugar", afirmó.

"Depende de nosotros ⁠intentar encontrar la manera de imponernos, y en eso es en lo que nos centramos (...) Tenemos que trabajar juntos e intentar dar lo mejor de nosotros mismos, y todo irá bien".

Tanto Rogers como Rashford restaron importancia a las preocupaciones sobre un posible cambio en la hora del inicio, en medio de los reportes de que la FIFA podría adelantar el encuentro por las condiciones meteorológicas adversas.

"Estaremos preparados independientemente de la hora; cuanto antes, probablemente mejor, porque ‌lo que queremos es jugar", afirmó Rogers.

Inglaterra también se ha estado preparando para la posibilidad de distracciones fuera del campo después de que Ecuador se quejara ante la FIFA de que los jugadores no pudieron dormir antes de su partido de dieciseisavos de final debido a una concentración de aficionados frente a su hotel.

"Por ahora no me preocupa, pero no me ‌haría gracia que me despertaran", afirmó Rogers, quien bromeó diciendo que quizá tendría que comprarse unos tapones para los oídos. "Nos hemos enterado y estaremos preparados, lo mejor posible, para dormir lo ‌suficiente y recuperarnos de ⁠cara al partido".

La perspectiva de enfrentarse a México en un Azteca abarrotado no ha hecho más que aumentar la expectación.

"Espero un ambiente increíble. ​Vamos a disfrutar del momento, a disfrutar de lo que nos depara, de la adversidad, de que todo esté en nuestra contra, y a utilizar eso en nuestro beneficio", afirmó Rogers.

Con información de Reuters