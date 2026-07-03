Video: el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

El gol de Cristiano Ronaldo para el 1 a 1 de Portugal ante Croacia en los 16vos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo anotó en el duelo entre Portugal y Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026 el empate parcial por 1 a 1 a los 67 minutos de partido. Después de un polémico penal sancionado en un córner, el atacante del Al-Nassr lo cambió por gol con un simple remate al medio. De esta manera, logró su primera anotación en un partido a eliminación directa en esta competición, que disputa por sexta vez en su carrera.

Ronaldo había convertido minutos antes pero el tanto fue anulado por un milimétrico offside. El 'Bicho' había recibido una gran habilitación de Pedro Neto y definió con mucha categoría sobre la salida de Dominik Livakovic, pero el asistente levantó su bandera y, tras una revisión del VAR, la conversión no fue convalidada.

Video: el gol anulado a CR7 por offside minutos antes de su penal

— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Croacia en el Mundial 2026

Si Portugal pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Portugal gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se enfrentaría con el ganador de España vs Austria, que jugarán hoy a las 16 horas de nuestro país.

Si Portugal empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

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