La ex esposa de Ventura hizo una sorpresiva revelación privada sobre Messi: “Es un..."

Estelita Ventura contó cuando conoció a Messi.

En medio de la euforia por el gran presente de la Selección Argentina en el Mundial 2026, apareció una historia desconocida que volvió a tener como protagonista a Lionel Messi. La que la reveló fue Estelita Muñoz, ex esposa de Luis Ventura, que recordó una entrevista íntima que compartió con el capitán hace más de una década y que, asegura, sigue siendo uno de los momentos más especiales de su carrera.

La anécdota surgió durante su participación en Run Run del Espectáculo, donde Muñoz repasó una experiencia que vivió en el Mundial de Brasil 2014. Según contó, todo se dio casi de casualidad: fueron sus hijos quienes gestionaron una nota con el plantel argentino en el predio de la AFA, y ella se sumó "de metida".

Estelita Ventura habló de Messi en la intimidad.

"De metida, me anoté con ellos"

"En el Mundial de 2014, mis hijos acordaron hacerle una nota en el predio de AFA y yo, de metida, me anoté con ellos y tuvimos la posibilidad de hablar con él a solas", relató entre risas.

Lo que más la sorprendió fue la predisposición de Messi. Lejos de responder con apuro o de limitarse a lo futbolístico, el rosarino se tomó su tiempo. "Contestó todo, firmó las banderas y las camisetas de la Selección. Él, un señor", resumió la panelista, destacando la cordialidad del capitán.

El giro que hizo inolvidable la charla

Pero el momento más especial llegó cuando Muñoz decidió correrse del libreto y apuntar al costado más personal del jugador. "Yo le dije: 'Quiero saber cómo sos como papá o como marido'", recordó.

La charla, según explicó, ocurrió apenas dos años después del nacimiento de Thiago, el primer hijo del futbolista, cuando Messi todavía era muy reservado con su vida privada. Por eso, para ella, aquella entrevista tuvo un valor único. "Fue la primera nota en la que habló de eso porque recién hacía dos años que había nacido su primer hijo. Fue un Messi auténtico", aseguró.

El recuerdo de Estelita llegó justo cuando Messi vuelve a ser una de las grandes figuras del certamen. En el reciente triunfo por 3 a 1 ante Jordania, el capitán marcó un golazo de tiro libre y siguió ampliando su histórica marca como máximo goleador argentino en Mundiales. Mientras el equipo de Scaloni avanza en busca de un nuevo título, las historias alrededor del 10 —como este mano a mano que ella atesora— vuelven a cobrar protagonismo.