Video: el insólito empate de Cabo Verde ante Selección Argentina en el Mundial 2026

Así fue el empate de Cabo Verde ante la Selección Argentina en los 16vos de final del Mundial 2026.

Cabo Verde aprovechó un insólito error en la defensa de la Selección Argentina y puso el 1 a 1 a los 15 minutos del segundo tiempo en el duelo correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. Después de una floja salida de la 'Albiceleste', Ryan Mendes metió un pase para Deroy Duarte que recibió solo adentro del área y venció a Emiliano Martínez con un remate cruzado. Ahora, tras esta sorpresa, el encuentro está igualado y los dirigidos por Lionel Scaloni deberán luchar para volver a ponerse en ventaja.

El elenco nacional no había comenzado de la mejor manera el complemento: minutos antes, el 'Dibu' había tapado un disparo a la salida de un despeje que fue el primer llamado de atención. Tras el tanto del cuadro africano, el entrenador movió el banco de suplentes e hizo ingresar a Julián Álvarez y Nicolás González en lugar de Lautaro Martínez y Thiago Almada, con el objetivo de darle más dinámica a un equipo que no logra encontrar comodidad en la circulación como lo había hecho en otros partidos.

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El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el arbitraje del canadiense Drew Fischer. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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