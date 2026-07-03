Video: el insólito empate de Cabo Verde ante Selección Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde aprovechó un insólito error en la defensa de la Selección Argentina y puso el 1 a 1 a los 15 minutos del segundo tiempo en el duelo correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. Después de una floja salida de la 'Albiceleste', Ryan Mendes metió un pase para Deroy Duarte que recibió solo adentro del área y venció a Emiliano Martínez con un remate cruzado. Ahora, tras esta sorpresa, el encuentro está igualado y los dirigidos por Lionel Scaloni deberán luchar para volver a ponerse en ventaja.
El elenco nacional no había comenzado de la mejor manera el complemento: minutos antes, el 'Dibu' había tapado un disparo a la salida de un despeje que fue el primer llamado de atención. Tras el tanto del cuadro africano, el entrenador movió el banco de suplentes e hizo ingresar a Julián Álvarez y Nicolás González en lugar de Lautaro Martínez y Thiago Almada, con el objetivo de darle más dinámica a un equipo que no logra encontrar comodidad en la circulación como lo había hecho en otros partidos.
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El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el arbitraje del canadiense Drew Fischer. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
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